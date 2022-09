Jéssica Albiach reclamarà més avenços en la taula de diàleg

La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha advocat per fer de la Diada de Catalunya aquest diumenge “un espai de tots, un espai massiu, obert, plural i transversal”, una celebració que tots els ciutadans de Catalunya sentin pròpia independentment de la seva ideologia.

En la seva intervenció aquest dissabte en el Consell Nacional de Catalunya En Comú, Albiach ha assegurat que en aquesta Diada el seu partit reclamarà més avanços en la taula de diàleg, i malgrat lamentar que progressa lentament, ha assegurat que cada avanç “porta el segell” del seu partit.

Jèssica Albiach / ACN

Reclama avenços en la Taula de Diàleg

Així, ha posat en valor la incidència del seu partit en mesures com la concessió dels indults per als líders independentistes empresonats, així com en les relatives a la defensa del català i en la proposta de reforma del Codi Penal.

Sobre aquesta última iniciativa, ha assegurat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ara “abraça la proposta d’En Comú Podem, i el partit li dona la benvinguda als seus posicionaments”, que reivindica com a transformadors.

Negociaran els pressupostos

D’altra banda, ha avisat que si Aragonès vol comptar en el suport dels comuns per als Pressupostos de 2023 “haurà de triar entre la baixada d’impostos als rics, que és el programa de Junts i de la patronal, o un Estat del Benestar fort i un Pla d’emergència social, com el que proposa” el seu partit.

Ha instat a Aragonès a triar entre els interessos de les grans elèctriques o la planificació ecologia i el desplegament massiu de les renovables, i entre els “interessos d’empreses privades que fan negoci amb la vida de la gent gran amb un model caduc, o pisos socials per a garantir la seva autonomia”.

Li ha advertit textualment que el seu partit no pensa entrar en una subhasta a la baixa i assegura que Aragonès ara té “el dilema de triar entre uns Pressupostos mediocres i de dretes o uns ambiciosos per a una Catalunya forta que avança en dependència energètica, industrial, alimentària i que cuida de la seva gent”.