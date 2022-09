Els Comuns demanen la compareixença de Cambray per l’inici de curs

En Comú Podem acusa el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, de governar “a cop de titular” en comptes de fer-ho amb diàleg. Els Comuns han insistit en la “necessitat” que Cambray comparegui al Parlament. El portaveu dels comuns, David Cid, assegura que els preocupa “l’inici de curs marcat per la incertesa”. “És un calvari per a les famílies i els centres”, ha dit responsabilitzant-ne el conseller. Pel que fa a la justificació del Ministeri de l’Interior de les “infiltracions il·legals” al Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i al Jovent Republicà, Cid ha assegurat que el seu grup al Congrés ja ha traslladat el seu rebuig a aquestes “pràctiques”. “No compartim la justificació que no fa més que agreujar la situació”, ha dit.

El conseller d’Educació, Josep González-Cambray, al Parlament / ACN

Falta de monitors

Cid ha assegurat que a moltes escoles no hi ha “els monitors necessaris” perquè l’hora extraescolar tingui contingut pedagògic. “Ara és un espai on deixar els fills mentre els pares i les mares no els poden recollir, és un pàrquing”, ha criticat el diputat al Parlament de Catalunya.

Els comuns també han acusat ERC d'”amagar” el conseller Cambray. “El conseller no es pot amagar darrere del president ni esperar el debat de política general”, ha dit Cid.

Absència d’Aragonès a la manifestació de la Diada

Pel que fa a l’absència del President de la Generalitat, Pere Aragonès, a la manifestació de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) per a la Diada, els comuns creuen que és “una decisió que correspon al president”. Cid ha criticat que el Govern estigui “centrat en els seus problemes i no en els problemes de la gent”. “El Govern de la Generalitat està atrapat a la galàxia Borràs, volem que aterri en els problemes de la gent”, ha conclòs el portaveu del grup parlamentari els Comuns.