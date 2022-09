Els Comuns començaran a negociar els pressupostos del la setmana que ve

La líder dels comuns, Jéssica Albiach, diu que el seu grup parlamentari seurà a negociar els pressupostos amb el Govern a partir de la setmana vinent. Ho ha explicat a SER Catalunya. Entre les seves propostes hi ha “un pla massiu” de plaques solars a les teulades. Albiach ha recordat que ja van tenir un primer contacte per abordar els comptes i que ara començaran a ser “oficials i formals”.

Ha lamentat el “desgovern” a la Generalitat, i s’ha queixat que el focus estigui posat en si Pere Aragonès va o no a la manifestació de l’ANC de la Diada, i no en el debat de renovables. D’altra banda, els comuns voldrien que la interinitat a la presidència del Parlament es resolgués abans del debat de política general, que comença el 27 de setembre.

La líder d’En Comú Podem, Jéssica Albiach, en una intervenció al Parlament / Sílvia Jardí

Volen una nova presidència del Parlament abans del 27 de setembre

Albiach ha recordat que “és important complir” amb el Reglament del Parlament, que estableix la suspensió de drets i deures dels diputats quan se’ls obre un judici per presumpta corrupció, com és el cas de Laura Borràs. I no entendria que es fessin reformes al Reglament ‘ad hoc’.

Els comuns apunten que la situació d’interinitat “no beneficia ningú” i per això li agradaria que abans del debat de política general, que se celebrarà el 27 i el 30 de setembre, hi hagi un president “amb totes les seves funcions per poder conduir el debat amb tota la força que necessita la segona institució del país”.

D’altra banda, sobre la Diada, Albiach ha recordat que aquesta jornada l’han de poder commemorar “tots els catalans”. En ple debat sobre la manifestació de l’ANC l’Onze de Setembre, la líder dels comuns ha lamentat que “és molt cansat” que hi hagi “la mania constant d’alguns de passar llista” sobre qui va i qui no a les mobilitzacions. Ha dit que el seu espai polític cada vegada es va anar sentint menys interpel·lat per l’Assemblea i que ara “el cercle ja s’està estenent fins a ERC”. “S’ha de passar pàgina d’això de veure qui és més pur”, ha considerat.

Vol la marxa de Lesmes

Finalment, Albiach ha denunciat les declaracions “intolerables” del president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes. “No està fent cap favor a la democràcia. Quan abans plegui, millor”, ha assenyalat. I ha demanat fixar-se en el PP, que “fa anys que actua de manera inconstitucional i il·legal bloquejant la renovació del CGPJ”.