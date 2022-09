Junqueras: “El PSOE agraeix que hi hagi independentistes que no siguin a la taula”

L’exvicepresident del Govern de la Generalitat i líder d’ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat que “el PSOE agraeix que hi hagi independentistes que no apostin per la taula de diàleg” perquè considera que el govern espanyols se la voldria estalviar i els acusa de posar moltes limitacions en la negociació.

En una entrevista en El Periódico, ha afirmat que Catalunya ha sortit beneficiada del procés independentista i considera que “està millor posicionada que mai per a aconseguir la independència”. Preguntat per quant de temps esperarà l’independentisme al fet que la taula de negociació aconsegueixi acords, ha apuntat que “com més limitat i erosionat estigui l’Estat per sentències i resolucions internacionals, més curt serà aquest temps”.

El president d’ERC, Oriol Junqueras / ACN

Creu que la manifestació de l’ANC es fa contra una part de l’independentisme

Sobre la manifestació convocada per la ANC per la Diada de Catalunya aquest diumenge, ha reiterat que “la convocatòria es fa en contra d’una part de l’independentisme que, a més, és la que guanya més eleccions”.

I en preguntar-li si ERC governaria en solitari o convocaria eleccions si Junts sortís del Govern, s’ha posicionat a favor “que hi hagi coordinació en el Congrés”, que segons ell passa per respectar la majoria democràtica, i ha recordat que en el Congrés hi ha 13 diputats d’ERC i 4 de Junts.

Crítica a Pedro Sánchez

També ha criticat al president del Govern, Pedro Sánchez, perquè considera que es “vanagloria d’haver aplicat el 155 a Catalunya”, alguna cosa que, al seu parer, no crea un clima de confiança, sinó tot el contrari.

En aquesta línia, Junqueras ha asseverat que “hi ha una part de la societat catalana que encara no és conscient que el partit socialista no sempre contribueix a crear un clima de confiança, és més, l’erosiona”.

I en relació a l’avaria de Rodalies del divendres, ha destacat que “és la millor mostra de per quina ERC treballa per una república independent: per a tenir totes les eines i garantir una economia pròspera i uns serveis públics eficients”.