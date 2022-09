Forcadell demana fixar dates en la taula de diàleg per a no “eternitzar-la”

L’expresidenta del Parlament i dirigent d’ERC Carme Forcadell ha demanat establir terminis per a no eternitzar la taula de diàleg entre el Govern i l’Executiu català i ha mostrat les seves reserves: “No tinc cap confiança en la taula de diàleg”.

En una entrevista en Nació Digital aquest dijous, ha defensat que els independentistes han de participar de la taula per a “tenir la bandera del diàleg”, però ha considerat que continuar com ara desmobilitza a la ciutadania.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb Oriol Junqueras, Dolors Bassa i Raül Romeva, durant la manifestació de l’ANC per la Diada 2021 / ACN

Creu que si la taula de diàleg no dona fruits, s’ha d’acabar

“Crec que han d’haver-hi uns terminis, s’han de posar uns mesos de termini a la taula de diàleg i, si no passa res, s’ha d’acabar”, ha resolt. Forcadell s’ha mostrat sorpresa que la presidenta de Junts, Laura Borràs, es plantegi portar al Tribunal Constitucional la seva suspensió al capdavant de la Cambra en considerar que “està absolutament desprestigiat, molt polititzat”.

Sobre la manifestació de la Diada organitzada per l’ANC, ha diferenciat la posició del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la d’ERC i ha subratllat que “hi haurà molta gent, càrrecs electes i militants que aniran a la manifestació de l’ANC”.

Creu que és poc realista fixar la independència per al 2025

Forcadell ha considerat “poc realista” fixar la independència per a l’any 2025 com fa la ANC, ja que ha augurat que en els pròxims tres anys les condicions –en les seves paraules– no hauran canviat molt.

Així mateix, veu molt diferent la situació de l’entitat independentista de fa deu anys respecte a avui, perquè agrupava més partits polítics, alguna cosa que –ha assegurat– va començar a canviar després d’octubre de 2017: “Hi havia tot un ventall de gent que significaven diversitat i transversalitat. Ara la situació està més polaritzada i aquesta transversalitat ja no està”.

Ha assegurat que el secretariat de la ANC de 2012 no hauria advocat per impulsar una llista cívica, i ha assenyalat que, de concórrer a eleccions, “acabes fent el mateix que un partit polític”.

“Sacrificis” per la independència

En una recent entrevista al mitjà VilaWeb, Carme Forcadell ha defensat que Esquerra Republicana és “el partit que més s’ha sacrificat per la independència”. “Som qui més repressió ha patit, i ara ens diuen autonomistes?”, critica l’expresidenta del Parlament, que lamenta que les reivindicacions de l’ANC per la Diada siguin “una mica més personalitzades que altres anys”.

En aquest sentit, la que fora dirigent de l’Assemblea reclama “recuperar l’esperit” del 2012, un periode de “més transversalitat”. “M’agradaria que qualsevol persona que vulgui la independència, amb l’estratègia que vulgui, vagi a la manifestació” de l’onze de setembre. En aquest sentit, Forcadell ha lamentat algunes parts del manifest de l’entitat. “M’agradaria que fos més oberta, que no assenyalés ningú”, critica l’expresidenta del Parlament, tot demanant una manifestació a què “tots tres partits, independentment de l’estratègia, hi puguin anar”.