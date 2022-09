La Mesa del Parlament manté, de moment, els sis assessors de Laura Borràs

Els sis assessors associats a la Presidència del Parlament i nomenats per la líder de Junts, Laura Borràs, abans de ser suspesa com a presidenta de la cambra catalana continuaran treballant per al Parlament a l’espera que hi hagi un acord sobre com solucionar la seva situació.

Fonts parlamentàries han informat que la Mesa d’aquest dimarts ha tractat aquest assumpte i que s’ha posat de manifest que aquestes sis persones es mereixen “un tracte acurat”, ja que es troben en una situació no resolta.

Un moment de la reunió de la Mesa del Parlament aquest dimarts / ACN

Sense un termini per resoldre la seva situació

“Ho tractarem amb les connotacions polítiques que comporta”, han explicat les mateixes fonts, ja que el càrrec de presidenta en funcions l’ostenta ara la vicepresidenta primera del Parlament, Alba Vergés (ERC).

Han concretat que es traslladarà a la Mesa el resultat del que es resolgui sobre aquestes sis persones, i també han especificat que no hi ha un termini establert per a resoldre la situació.

Ciutadans demana el seu cessament

La Mesa ha vist un escrit de Cs que demana el cessament d’aquests sis assessors nomenats per Borràs, però l’han desestimat perquè “només se cessen si hi ha cessament del càrrec”, és a dir, de la Presidència del Parlament, que no ha estat destituïda sinó suspesa.

Per tant, aquests sis assessors de Borràs segueixen “en actiu”, ja que es va produir una suspensió temporal, davant l’obertura de judici oral a Borràs en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per presumpte frau en 18 contractes menors quan dirigia la Institució dels Lletres Catalans (ILC).

Sobre Lluís Puig

La Mesa ha vist un escrit de la presidenta de la Comissió de Cultura del Parlament, Dolors Sabater (CUP), que preguntava el motiu pel qual es va suspendre la sessió del 27 de juliol al “no donar-se les condicions tècniques” que permetien la participació telemàtica del diputat de Junts Lluís Puig, que resideix a Bèlgica, ja que la decisió de la Mesa per a permetre la seva participació encara no els havia arribat formalment.

La Mesa ha vist aquest escrit, però no ha de fer res més perquè ja van avalar que Puig pugui participar i votar telemàticament en les comissions del Parlament, segons han recordat les mateixes fonts.