Vergés firma l’acta del ple que inclou el vot delegat de Lluís Puig

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés, i el secretari quart de la Mesa, Ruben Wagensberg, tots dos d’ERC, han signat l’acta del ple del Parlament del 6 i 7 de juliol tal com ha avançat l’Ara i ha confirmat l’ACN. És el primer ple en què la llavors presidenta de la cambra, Laura Borràs, va comptabilitzar verbalment el vot delegat del diputat de Junts Lluís Puig tot i que no va sortir al panell electrònic per no implicar funcionaris. Això després que el Tribunal Constitucional (TC) anul·lés el vot delegat del diputat exiliat. El Parlament va marxar de vacances sense haver signat l’acta i, a principis d’agost, Borràs va acusar Wagensberg d’estar bloquejant el document.

L’exconseller Lluís Puig durant una atenció als mitjans després de la vista per l’euroordre, a Brussel·les el 24 de febrer del 2020 (ACN)

Wagensberg era l’encarregat de fer el primer pas

En aquest cas, Wagensberg, com a secretari de la Mesa, era l’encarregat de signar primer el document de l’acta que també necessita el vistiplau definitiu de la presidència del Parlament. Però Laura Borràs va ser suspensa el 28 de juliol.

Fonts parlamentàries van assegurar llavors que un cop suspesa Borràs ja no podia signar cap acta d’un òrgan col·legiat com és el ple del Parlament i que ho hauria de fer Vergés ja que té les funcions de presidenta.

No varia respecte el juliol

Segons fonts d’ERC, els serveis de la cambra catalana van fer arribar ahir dijous el text definitiu de l’acta i ahir mateix ho van signar tant Wagensberg com Vergés. I aquestes mateixes fonts asseguren que el contingut del document, pel que fa a la descripció dels fets, no ha variat respecte a la primera versió del juliol.

ERC proposa com a solució definitiva una reforma del reglament del Parlament per tal de tornar a comptabilitzar el vot delegat de Puig i garantir-li els drets de diputats després de la decisió del TC.