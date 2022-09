La Mesa del Parlament manté la suspensió de Laura Borràs

La Mesa del Parlament de Catalunya ha decidit aquest dijous mantenir la suspensió de la presidenta de la cambra, Laura Borràs, tal com avança el 324. Ho ha fet amb els vots favorables dels diputats que confirmen la Mesa, que són d’Esquerra Republicana, el PSC i la CUP, mentre que els de Junts han votat a favor de la reconsideració. Ara per ara, Borràs es manté sense els drets i deure que li pertoquen a una presidenta, mentre que les seves funcions les mantindrà la vicepresidenta primera de la cambra, Alba Vergés.

Laura Borràs, en un moment de la seva intervenció a la cloenda de la UCE/UCE

Qüestió que acabarà al Constitucional

La petició que la Mesa reconsideri la decisió presa a finals de juliol havia estat emesa per Junts per Catalunya, que ha votat a favor de retornar els drets i deures de la presidència a Laura Borràs. Davant d’aquesta decisió, Borràs portarà al Tribunal Constitucional la decisió de la cambra i, si no li dona la raó, ho portarà als tribunals europeus.

Mentrestant, el PSC, els Comuns i la resta de partits no independentistes demanen a Esquerra que faci un pas endavant i esculli una nova presidència amb els mecanismes que té la cambra, incomplint el pacte d’investidura entre Junts per Catalunya i Esquerra, que especifica que la presidència del Parlament li pertoca a Junts.

ERC demana a Junts una nova presidència

Amb això, tant la CUP, com ERC, li passen la pilot a Junts per Catalunya, i han instat Junts per Catalunya a escollir una nova presidenta per tal de complir el pacte d’investidura i que les funcions no li recaiguin a Vergés. Junts per Catalunya, en canvi, nega canviar la presidenta, i insisteix en el fet que és Borràs qui ha de presidir la cambra catalana.

El TSJC li va obrir un judici oral a Laura Borràs per un presumpte fraccionament de contractes quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. El reglament del Parlament impedeix comptabilitzar l’acta d’un diputat, juntament amb tenir obert un judici oral per presumpta corrupció. Es tracta d’un apartat del reglament aprovat per Junts per Catalunya, ERC i la CUP l’any 2017. Junts acusa de manca de presumpció d’innocència, mentre que els altres grups insten Borràs a plegar.