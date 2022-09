Illa: “Ens preocupa que el conflicte crònic del Govern s’exporti al Parlament

El líder del PSC i cap de l’oposició, Salvador Illa, ha criticat durament que encara no hi hagi substitut a la Presidència del Parlament mentre Laura Borràs està suspesa de les seves funcions. “Ens preocupa molt que el conflicte crònic del Govern s’exporti al Parlament”, ha assegurat aquest dijous en una visita al Tecnocampus de Mataró, només unes hores després que la Mesa hagi decidit mantenir la suspensió a Laura Borràs, una decisió que ha recaigut en Alba Vergés com a vicepresidenta de la Mesa i presidenta en funcions del Parlament. El socialista ha argumentat que la negativa del PSC a la reconsideració demanada per Junts es deu al fet que Borràs “no pot arrossegar el Parlament” a la seva causa judicial.

Illa ha recalcat el seu respecte per la presumpció d’innocència de Borràs, però també ha insistit que el PSC creu que el Parlament ha de tenir una Presidència “amb plenitud” mentre no es resolgui la seva causa judicial pel cas del presumpte fraccionament de contractes a la Institució de les Lletres Catalanes. El líder dels socialistes catalans ha criticat de nou el “conflicte crònic” entre Junts per Catalunya i ERC. També ha exigit als republicans i a la CUP que pactin un nou president o presidenta amb urgència.

“No és una decisió contra ningú, sinó que el Parlament ha d’estar per sobre de conjuntures personals”, ha recalcat. El primer secretari socialista s’ha mostrat obert a arribar a un acord per rellevar Borràs i ha tornat a demanar que aquesta elecció es faci abans del 15 de setembre per garantir que el primer ple de la cambra -previst a finals de mes- tingui una Presidència “amb plenes funcions”.

Carrega contra Cambray pel 25%

A banda, Illa també ha tingut paraules dures contra el conseller d’Educació, Josep González-Cambray, per les instruccions que ha enviat als centres per dir-los que no apliquin el 25% de castellà a les escoles a partir d’aquest dilluns per la incompatibilitat amb la normativa catalana, que està en vigor. El líder del PSC ha insistit que “les resolucions judicials s’han de complir” i ha etzibat al conseller que “ja n’hi ha prou de posar més llenya al foc”. També ha recordat al conseller l’acord “molt ampli” per garantir el català a les escoles i l’aprenentatge del castellà.