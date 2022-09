Educació ordena a les escoles que no apliquin el 25% de castellà

El Departament d’Educació ha enviat instruccions a les direccions de les escoles i instituts perquè no apliquin el 25% de castellà a les aules a partir d’aquest inici de curs. “A partir de la setmana vinent, cap aula del país aplicarà el 25% del castellà“, ha assenyalat el conseller Josep Gonzàlez Cambray en una roda de premsa per presentar el nou curs que comença aquest 5 de setembre. L’ús de percentatges lingüístics no és compatible amb la nova llei de les llengües oficials a l’ensenyament, que es va gestar per evitar l’aplicació de la sentència que demanava el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El mateix tribunal va admetre la impossibilitat de complir la sentència amb aquesta normativa vigent i ara estudia portar-la al Tribunal Constitucional.

Així, les deu escoles que apliquen el 25% de castellà a alguna de les seves aules de forma cautelar deixaran de fer-ho a partir de dilluns. “No hi ha cap centre que apliqui percentatges en l’aprenentatge de les llengües a les escoles catalanes”, ha insistit el conseller, que ha enviat les instruccions als centres i ho ha comunicat al TSJC.

El TSJC no imposa cautelars per mantenir el 25%

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va rebutjar aquest dimecres el recurs presentat per l’Asamblea por una Escuela Bilingüe contra les instruccions de començament de curs que va enviar la conselleria als centres educatius catalans. Aquesta entitat espanyolista exigia una mesura cautelar perquè com a mínim s’obligués els centres a fer una assignatura, matèria o àrea troncal en castellà. L’advocat de la Generalitat que va presentar escrit l’11 d’agost i el fiscal que va emetre un informe el 22 d’agost també s’havien posicionat en contra de l’adopció de la mesura cautelar.

La Sala de Vacances, però, ho va rebutjar aquest dimecres i cap escola començarà el curs amb aquesta imposició del castellà, com s’ha encarregat de confirmar el conseller Cambray en la seva compareixença davant dels mitjans aquest mateix dijous.