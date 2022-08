Paluzie diu que el Parlament hauria de pagar els sous dels diputats suspesos

El dictamen de l’ONU que dona la raó als presos polítics en reconèixer que se’ls van vulnerar drets amb la retirada de la seva acta de diputats ha fet esclatar diferents personalitats. Mentre al Govern se celebrava la decisió i els mitjans espanyols i internacionals explicaven la situació, diferents polítics i líders d’associacions han fet servir les xarxes per expressar-se. És el cas d’Elisenda Paluzie, l’expresidenta de l’ANC, qui ha assegurat que després de les conclusions de l’ONU, el Parlament hauria de retornar els diners dels sous que no es van pagar als quatre diputats suspesos. A més, també fa referència a les pròximes trobades de l’Estat i el Govern i es pregunta si el tema serà tractat.

Una mesura política a l'alçada del dictamen d'avui del Comitè de DDHH de @un seria que el Parlament pagués als diputats suspesos il.legalment els sous que va deixar de pagar-los. I a veure què fa el Constitucional ara i què en diuen a la taula de diàleg. #lluitemiguanyem — Elisenda Paluzie (@epaluzie) August 31, 2022

Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Josep Rull han tingut una petita victòria aquest dimarts quan el Comitè de Drets Humans de l’ONU ha decidit donar-los la raó i titllar d’il·legal, la suspensió de la seva acta de diputats. Davant d’aquesta situació, Paluzie ha demanat que es reflexioni sobre la qüestió i ha posat sobre la taula dues conclusions. La primera ha estat que aquests polítics haurien de rebre els sous d’aquells mesos que van estar suspesos. Segons l’expresidenta de l’ANC, seria el Parlament qui ho hauria de pagar. En segon lloc, també es refereix a la taula de diàleg i es pregunta com s’abordarà aquest tema en la pròxima reunió.

Una nova victòria independentista

Els quatre presos polítics van decidir acudir al Comitè de Drets Humans perquè es reconegués que la seva suspensió havia estat il·legal. Així doncs, un dictamen d’aquest comitè els ha donat la raó, una situació que ha produït moltes reaccions, sobretot del sector independentista. De fet, el president del Govern, Pere Aragonès ha dit que el dictamen de l’ONU “deixa al descobert a ulls del món les vergonyes de l’Estat”.

També els mateixos afectats han celebrat la decisió de l’ONU. Rull ha dit que l’estat espanyol va vulnerar els seus drets com a representants: “Davant aquesta rebregada, en un estat de dret homologable hi hauria conseqüències fulminants”. Junqueras, que ha reclamat l’amnistia, creu que el dictamen “evidencia que Espanya no pot seguir amb les pràctiques repressives”. Pel que fa a Romeva, s’ha queixat que es van vulnerar els seus drets polítics i veu el dictamen com “un pas important pel moviment independentista i una mala notícia per l’Estat”. Turull ha estat menys políticament correcte i ha assegurat que “És una plantofada per a l’Estat”.