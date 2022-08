Ressò internacional del dictamen de l’ONU sobre els presos

Els mitjans internacionals tenen la mirada posada sobre Catalunya després que l’ONU hagi declarat que l’estat espanyol va violar els drets de quatre polítics independentistes en retirar-los l’acte de diputats. Així ho ha decretat el Comitè de Drets Humans aquest dimecres i ha reconegut que es va vulnerar el Pacte de Drets Civils i Polítics en el cas d’Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull. Aquesta notícia ha estat publicada a mitjans de tot el món, deixant en evidència les actuacions del govern espanyol.

Diaris d’altres països com Le Figaro francès o l’agència de notícies Reuters han fet ressò de la notícia, evidenciant que hi ha hagut un error claríssim en la retirada de l’acte de diputats dels presos polítics, ja que es va atemptar contra els seus drets. De fet, els mitjan internacionals han parlat de “violació” de drets i han explicat que l’ONU no ha trigat en donar per fet que havia estat un error i “no tenia sentit”, segons Le Figaró. Una decisió que tots els polítics independentistes han celebrat.

Una imatge de l’assemblea general de l’ONU/ONUPress

El comunicat de l’ONU i les seves conclusions

El document redactat des del Comitè de Drets Humans de l’ONU fa una crítica a l’Estat i li recorda el seu compromís amb l’entitat de “garantir una reparació efectiva i jurídicament exigible quan es comprovi una violació”. En aquest sentit, el comitè demana a l’Estat que, en un termini de 180 dies, els informi sobre les mesures que hagi implementat per aplicar el seu dictamen.

En un comunicat, la membre del comitè Hélène Tigroudja ha assegurat que aquesta decisió és “un pas important”. De fet, Tigroudja ha remarcat que els quatre polítics independentistes havien instat la ciutadania a “mantenir-se estrictament pacífica”, per la qual cosa l’acusació de rebel·lió, per la qual van ser suspesos abans de la condemna, “no era previsible” ni “es basava en motius previstos per la llei que siguin raonables i objectius”.