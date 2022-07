L’ONU considera inacceptables les mots de migrants al nord d’Àfrica

L’Organització Internacional per les Migracions (OIM) veu inacceptables i evitables les morts dels migrants del Mediterrani i el nord d’Àfrica. L’organisme en sí apunta que s’haurien de proporcionar uns mínims de protecció als migrants com “l’activació de recerques i operacions de rescat, el reforçament de la gestió humanitària a les fronteres i donar l’assistència necessària”.

L’OIM també lamenta la mort d’almenys 20 migrants al desert mentre intentaven creuar la frontera entre Líbia i el Txad. “És una nova crida d’atenció per tota la comunitat internacional”, ha assegurat Federico Sola, cap de la missió a Líbia de l’OIM, que forma part del sistema de l’ONU.

Més de 2.000 morts des del 2014

S’han documentat la mort de més de 2.000 migrants des del 2014 al desert del Sàhara, encara que es creu que la xifra és superior. Des de l’increment de l’activitat minera per extreure or al Txad el 2012, la frontera entre els dos països ha registrat un augment dels incidents provocat tant pels abandonaments de persones per part de traficants i contrabandistes com per guies que es perden.

Dos immigrants després d’arribar a Melilla / EP

Actuació polèmica de l’Estat espanyol

Tot això en un context en el qual les entitats i organitzacions internacionals denuncien l’actuació policial de l’Estat espanyol i del Marroc, en la qual van morir una quarantena de migrants que volien traspassar la frontera de Melilla.

En aquest sentit, l’ONU va condemnar els fets i ha exigit els dos països que obrin una investigacio per identificar els responsables d’aquesta massacre. Un total de 2.000 persones van intentar travessar la frontera espanyola amb el país africà la setmana passada. El tracte donat per la Gendarmeria del Marroc, la policia espanyola i la Guardia Civil amb l’objectiu d’impedir l’avenç dels migrants ha encès les crítiques a escala nacional