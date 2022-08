“Mala notícia per a Espanya”: Els presos polítics reaccionen al dictamen de l’ONU

Els presos política han reaccionat al dictamen del Comitè de Drets Humans de l’ONU, en el qual es considera que l’Estat espanyol va violar els drets polítics d’Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull. “Es van vulnerar els nostres drets polítics, com els drets de tants represaliats, i el Comitè de Drets Humans de l’ONU ens dona la raó. Un pas important pel moviment independentista i una mala notícia per l’Estat, no poden seguir justificant-se, amnistia!”, diu Raül Romeva.

“Repressors amb toga”, diu Turull

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, també ha reaccionat al seu compte de Twitter a la decisió de l’ONU, en el qual titlla de “repressors amb toga” a qui li va retirar l’acta de de diputat al Parlament. “Cal no abandonar mai ni la tasca ni l’esperança”, diu el també exconseller en el Govern del president Puigdemont. Turull es mostra molt content per aquesta “nova victòria internacional” de l’independentisme i ha agraït la tasca dels advocats.

“Cal no abandonar mai ni la tasca ni l’esperança”.

“Estat de Dret homologable”, diu Rull

Josep Rull també ha volgut fer pal·lès que l’estat espanyol va vulnerar els seus drets. “L’estat espanyol va vulnerar els nostres drets com a representants legítims del poble de Catalunya i, evidentment, els dels nostres representats. Davant d’aquesta rebregada, en un Estat de Dret homologable hi hauria conseqüències fulminants. Un Estat de Dret homologable…”, explica irònicament.

L’independentisme celebra la decisió de l’ONU

El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ho veu com “una condemna implacable de l’ONU a l’Estat espanyol per violació de drets fonamentals”. L’ANC ha afirmat que la decisió posa “en evidència, una altra vegada” l’Estat “pseudodemocràtic espanyol”. “Una democràcia plena no utilitza argúcies legals per suspendre polítics fins i tot abans de condemnar-los”, asseveren en una piulada a Twitter.

El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, ha valorat que es tracta d’una “nova plantofada de les Nacions Unides a la democràcia defectuosa d’Espanya”. La presidenta de Junts i presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, ha dit que “suspendre drets de diputats és molt greu” i que “ara ho reconeix el Comitè de Drets Humans de l’ONU”. Junqueras, Rull, Turull i Romeva “van veure vulnerats els seus drets”, ha insistit Borràs, que els ha agraït que “persistissin”: “Persistir és vèncer”.

La CUP ha reclamat que la vulneració de drets humans “no quedi impune” i que “l’Estat sigui condemnat”. Els anticapitalistes han assegurat que “de nou, l’ONU posa en evidència que l’Estat espanyol és antidemocràtic donant la raó” a Junqueras, Romeva, Rull i Turull.