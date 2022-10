Aragonès tampoc no anirà a l’acte de l’1-O organitzat per les entitats

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, no assistirà a la concentració organitzada per les entitats independentistes a Arc del Triomf amb motiu de l’1-O. Així ho confirmen a l’Agència Catalana de Notícies fonts de la Presidència. El president no anirà, tal com ja va passar el passat 11 de setembre, a la manifestació convocada pel Consell per la República, l’Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, La Intersindical, l’Associació de Municipis per la Independència i la Cambra de Comerç de Barcelona.

Aragonès tampoc no va anar a la manifestació de l’ANC per la Diada de l’Onze de Setembre perquè tant ell com Esquerra Republicana van argumentar que el manifest anava “en contra” dels partits independentistes i no era un acte transversal on estiguessin representades totes les sensibilitats de l’independentisme. Tot i que Aragonès ha pres la mateixa decisió que per la Diada, ERC no ha actuat de la mateixa manera i sí que enviarà una delegació a la manifestació. Estarà encapçalada per la portaveu republicana, Marta Vilalta, i per l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

Pel que fa als consellers, a l’agenda oficial del Govern només està contemplada l’assistència a l’acte de la consellera d’Exteriors, Victòria Alsina, que durant els moments més crítics del conflicte entre ERC i Junts en els últims dies ha estat participant en actes a Gènova.

Altres actes convocats

A banda d’aquest acte s’han organitzat altres accions. El Consell de la República ha cridat a concentrar-se aquesta nit als col·legis electorals on es van patir càrregues ara fa cinc anys. Les escoles on la gent està cridada a anar a partir de les 20h són les següents: