Mà estesa d’Aragonès a Junts: “Hem de tornar a trobar-nos”

El Govern va decidir aquest divendres escapçar els actes institucionals per l’1-O i reduir-los únicament al missatge del president de la Generalitat, Pere Aragonès. Aquest dissabte s’ha emès aquest missatge institucional en el que Aragonès ha demanat “tornar a trobar-nos” i ha estès la mà a Junts per “tornar a treballar en positiu en allò que ens uneix de forma inqüestionable”. “Hem de tornar a unir-nos a través de l’ampli consens que Catalunya ha de decidir lliurement, de forma col·lectiva i en pau, quin ha de ser el futur polític del país”, ha insistit.

Aragonès també ha utilitzat el seu discurs institucional per refermar l’aposta per l’acord de claredat. “Vull proposar un Acord de Claredat per determinar quan i com Catalunya ha de poder exercir de nou el dret a decidir. Vam fer el referèndum de l’1-O i farem que Catalunya torni a votar”, ha promès. “Ho tornarem a fer possible per donar resposta a l’àmplia, sòlida i transversal majoria de la ciutadania de Catalunya que vol decidir en llibertat el futur del país”, ha insistit el president, que ha recordat que “com més democràcia més a prop estarem de la independència”.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, en una entrevista amb l’ACN al Palau de la Generalitat Data de publicació: divendres 19 d’agost del 2022, 06:00 Localització: Barcelona Autor: Jordi Borràs

Treballar per l’amnistia

Aragonès també ha instat a treballar per l’amnistia de tots els membres del Govern, líders de la societat civil i ciutadans que “estan pagant un preu molt alt per l’1-O”. “Presó, exili, multes i inhabilitacions. La suspensió de les nostres institucions. L’amenaça judicial que encara perdura. El cost personal per moltes de les persones que hi ha darrera de l’1 d’octubre és altíssim”, ha assenyalat Aragonès, que ha insistit que se’ls ha de donar suport i no deixar-los mai sols. “Si volem guanyar —que guanyarem— no podem deixar a ningú enrere. I per això treballem per l’amnistia“, ha defensat el president refermant també aquesta aposta per demanar l’amnistia a la taula de diàleg amb el govern espanyol.

L’1-O, una “gran victòria” i “lliçó”

Aragonès ha començat el seu discurs assenyalant la importància de l’1-O d’ara fa cinc anys, un dia que “tots recordem on érem i què vam fer aquell dia històric”, ja fos portant urnes als col·legis, defensant-los o votant. “Forma part de la memòria col·lectiva del país com un dia en què vam demostrar tot el nostre compromís democràtic”, ha dit el president en la seva declaració institucional, on ha reivindicat l’1-O, que va ser possible “gràcies a la gran aliança entre institucions, societat civil i ciutadania“. Per Aragonès, l’1-O va ser “una gran victòria” i una “gran lliçó de valors democràtics davant la repressió de l’Estat”.