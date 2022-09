El Govern escapça l’acte de l’1-O limitant-lo a un discurs d’Aragonès

El Govern ha decidit replantejar l’acte que tenia previst per aquest dissabte amb motiu del cinquè aniversari del Primer d’Octubre davant la crisi entre els socis de Govern, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Junts per Catalunya. La nova proposta de l’executiu català no contempla la intervenció de ningú més que el president. Així doncs, l’acte es limitarà a una declaració institucional del president de la Generalitat, Pere Aragonès.

Segons han explicat a l’agència de notícies Europa Press fonts del Govern, l’executiu català estava treballant en un acte institucional de la Generalitat per aquest 1 d’Octubre i que comptaria amb la participació dels consellers i conselleres. Però el xoc entre ERC i Junts els ha portat a fer aquest replantejament dijous al matí.

L’amenaça d’una qüestió de confiança, el detonant

Durant la primera sessió del debat de política general, el portaveu de Junts al Parlament, Albert Batet, avisava el president de la Generalitat que li demanarien que se sotmetés a una qüestió de confiança si no es complia l’acord de Govern. A aquesta amenaça, Aragonès responia amb el cessament de Jordi Puigneró com a vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori per “deslleialtat” i “una pèrdua de la confiança”.

Junts es queda, de moment, al Govern

Després d’un dia en què l’executiva de Junts s’ha reunit durant hores, al vespre d’aquest dijous anunciaven que encara no havien pres cap decisió. De fet, el secretari general Jordi Turull i la presidenta del partit Laura Borràs confirmaven que deixarien que fos la militància la que decidís el futur de Junts al Govern en una consulta el 6 i 7 d’octubre.

Aragonès demana la continuïtat de Junts

Davant d’aquest anunci de JxCAT, el president de la Generalitat ha assegurat que la seva aposta és continuar amb el Govern actual, però insisteix que el partit decideixi ja si vol mantenir la coalició o si vol ser a l’oposició.