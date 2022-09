Aragonès cessa el vicepresident Puigneró per “deslleial”

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha cessat el seu número dos, el conseller de la Vicepresidència, Jordi Puigneró, en constatar una “actitud deslleial”. L’únic conseller de Junts que coneixia els plans del cap de files dels junters al Parlament, Albert Batet, de proposar una qüestió de confiança al president. Una decisió que havien pres Turull, Borràs i la cúpula del partit, i que altres consellers de Junts desconeixien.

Aragonès cessa el número dos

Aragonès, “davant de la pèrdua de confiança política”, he decidir cessar el vicepresident Jordi Puigneró. El seu cessament em dol però és un pas del tot necessari perquè les institucions no poden estar permanentment en qüestió”, ha dit el president, que resta a l’espera que Junts proposi un nou número dos. “El Govern de la Generalitat continuarà endavant, per transformar el país i governar per la Catalunya sencera”. “Considero que la feina feta el darrer any és bona i conjuntament avancem més”, ha dit Aragonès, que ha afegit que, “personalment”, desitja mantenir la coalició.

La resta dels membres del Govern, ha dit Aragonès, compten amb la meva confiança”, ha sentenciat en una compareixença molt breu del cap de l’executiu. Ara bé, queda pendent la resposta de Junts, que es reunirà demà a primera hora del matí. En tot cas, ara caldrà veure si Junts sortirà del Govern o si per contra acceptarà la proposta d’Aragonès de proposar un altre nom per substituir el conseller Puigneró. Un dels noms que podria rellevar Puigneró és el conseller d’Economia, Jaume Giró.

El president Pasqual Maragall ja va cessar el vicepresident Josep-Lluís Carod-Rovira, i ERC va optar per continuar a l’executiu tripartit. És més, en la següent elecció es va reeditar el pacte amb el PSC i amb ICV.

Junts ho titlla d’”error històric”

Per la banda de Junts, la formació ha expressat tot el seu suport al fins ara vicepresident Puigneró per la seva tasca “impecable, lleial i solvent” al Govern. El partit ha titllat la decisió d’Aragonès d’”error històric” que a més ”posa en perill la continuïtat del projecte independentista” i ha assenyalat que Turull ja li ha trasmès això a Aragonès en la seva reunió prèvia a la compareixença.

“La decisió de Pere Aragonès vulnera l’acord de govern signat entre els dos partits, i defrauda el mandat electoral del 14-F”, han carregat en un comunicat molt dur. En aquest marc, Junts reunirà demà la seva executiva per “abordar l’escenari polític i prendre les decisions que pertoquen”.