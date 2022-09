Junts allarga l’agonia amb una consulta interna la setmana vinent

L’executiva de Junts per Catalunya ha decidit allargar l’agonia amb una consulta intern a la militància per decidir els dies 6 i 7 d’octubre si abandona el Govern de coalició amb ERC, segons ha pogut saber EL MÓN. Tot i que des d’avui i fins diumenge es vol negociar amb ERC per aproximar posicions, no es farà marxa enrere amb la consulta perquè és un compromís assumit en el congrés celebrat a l’estiu.

La reunió dels màxims dirigents del partit ha començat sobre les 11 del matí i s’ha allargat fins a gairebé les vuit. El partit ha explicat la seva decisió en una roda de premsa al vespre. Han comparegut el secretari general, Jordi Turull, i la presidenta del partit, Laura Borràs.

Turull havia avançat en una entrevista a RAC 1 aquest matí la intenció de fer la consulta entre les bases. Hores més tard, el membre de l’executiva Damià Calvet ha confirmat que la única decisió presa durant el matí és que els militants serien consultats davant el dilema de sortir o mantenir-se al Govern després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, cessés el vicepresident Jordi Puigneró dimecres després de la qüestió de confiança plantejada per Junts durant el Debat de Política General dimarts al Parlament.

En la roda de premsa, Turull ha dit que d’aquí a diumenge Junts farà arribar al president Pere Aragonès “una proposta de concrecions i garanties i terminis per fer complir l’acord del Govern en els punts cabdals per avançar cap a la independència”. L’endemà, dilluns que ve, l’executiva de Junts prendrà una decisió segons la resposta que rebi i decidirà la pregunta a fer. El secretari general no ha volgut avançar les concrecions sense que abans no les hagi comunicat a Aragonès.

Junts plantejarà accions concretes en qüestions “troncals” per salvar la “unitat estratègica de totes les forces i entitats independentistes”. També per enfocar les qüestions de l’autodeterminació i l’amnistia i la “coordinació del que és l’acció de Govern de Catalunya amb tots els tremes que tracta el Govern al Senat i al Congrés a Madrid. Turull ha dit que el partit vol “una decisió ràpida” com Aragonès.

Els junters es donen de marge fins diumenge per acordar amb ERC els punts concrets sobre aquestes qüestions per procedir dilluns amb la consulta a la militància. “No és un ultimàtum”, ha subratllat Turull. L’acord amb les dues formacions s’ha de fer “pensant en la gent i esperem que la decisió sigui ràpida, no tenim altra feina i hi dedicarem les hores que faci falta”, ha afegit.

Laura Borràs ha dit que la qüestió s’aborda amb “el màxim rigor” i es defensa l’acord de Govern i ha tret importància a la qüestió sobre la moció de confiança que es va plantejar durant el Debat de Política General dimarts al Parlament. “Demanàvem unes concrecions i enviarem la proposta al president”, ha remarcat.

Sobre la sortida de Puigneró de l’executiu també ha estat tema de debat durant la reunió de l’executiva. Els membres d’aquest òrgan de govern de Junts ha decidit que no proposaran ningú per rellevar Puigneró a la vicepresidència.

Turull ha posat èmfasi en recuperar la “cadena de confiances” que van permetre fa cinc anys la celebració del referèndum de l’1-O. “Ens volem concentrar en les decisions”, ha subratllat Turull. En la mateixa línia, Borràs ha posat en valor l’acord de Govern perquè “voldria dir que es posen les bases per aconseguir la independència que és el que vam votar l’1-O”.