Junts referma la idea de consultar a la militància si ha de sortir del Govern

La reunió de l’executiva de Junts ha refermat la voluntat de sotmetre a votació entre la militància del partit el trencament de la coalició amb ERC i, per tant, la seva sortida del Govern en bloc. Aquesta possibilitat ja l’ha avançat el secretari general del partit, Jordi Turull, en una entrevista a RAC1 aquest matí i ho ha confirmat Damià Calvet en declaracions fetes en sortir de la seu de Junts quan la reunió s’ha aturat a l’hora de dinar. Altres membres del partit han preferit no fer declaracions en sortir de la primera part de l’executiva, que se celebra a la seu del partit al Passatge de Bofill.

Abordat per periodistes al carrer, Calvet ha dit que encara faltaven molts membres de l’executiva per intervenir a la reunió, però que “el que és segur” és que “es farà una consulta a la militància” per tal de determinar si es trenca finalment la coalició amb els republicans després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, expulsés el vicepresident, Jordi Puigneró, del Govern.

Caldrà decidir la pregunta a plantejar i la data de la consulta

El que no ha concretat Calvet és els tempos amb què s’haurà de celebrar aquesta consulta tenint en compte que Aragonès ha demanat a Junts per Catalunya que aclareixi el més aviat possible la seva posició. Tot sembla indicar que de la reunió d’avui no en sortirà una posició de consens del partit sobre si mantenir-se o sortir del Govern. Això ho hauran de determinar les bases en la consulta.

Aquesta consulta havia estat plantejada ja durant el congrés que es va celebrar mesos enrere a la Farga de l’Hospitalet de Llobregat. Altres membres del partit, en sortir de la seu del partit a l’hora de dinar, s’han mostrat hermètics sobre la possibilitat de donar un cop de porta i marxar de l’executiu. Aquest pas, per ara, no es farà fins que no hi hagi un dictamen que passi per les urnes entre els militants del partit.