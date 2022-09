Junts convoca la seva executiva després de la reunió amb Aragonès

Junts per Catalunya ha convocat la seva executiva nacional després de la reunió dels seus consellers amb el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès. Serà una reunió informativa per analitzar la crisi de Govern entre els dos principals partits independentistes i es preveu que sigui a les 19:30h. El president ha convocat un Consell executiu que s’està duent a terme per abordar les tensions entre Junts i ERC, després que el portaveu al Parlament del partit de Turull, Albert Batet, instés el president a dur a terme una qüestió de confiança si no complia els acords de Govern.

El portaveu de Junts al Parlament, Albert Batet / Mireia Comas

Màxima tensió entre socis de Govern

El debat de política general d’aquest dimarts va ser tensa entre Aragonès i Batet, i és que durant el seu torn d’intervenció, el portaveu de Junts va insistir en que el Govern havia de complir els tres punts de l’acord d’investidura que pel seu partit són fonamentals: espai de coordinació independentista, unitat d’acció al Congrés i que a la taula de diàleg s’hi vagi a parlar d’amnistia i autodeterminació. Com que Aragonès no va cedir, Batet el va amenaçar amb una qüestió de confiança, que també reclama la CUP. A les propostes de resolució d’aquest divendres, Junts no hi ha afegit la moció, mentre que sí que ho ha fet la CUP. Tot i això, la competència de convocar una moció de confiança només li pertoca al president.

Aragonès pregunta a tots els consellers la seva posició

En la reunió al Palau de la Generalitat, el president està preguntant als consellers, un per un, si n’eren conscients de l’amenaça de Batet. Davant d’això, els consellers de Junts donarà suport al seu grup parlamentari fent pinya. Així ho han decidit després d’hores de reunions aquest dimecres al matí, on hi han participat els consellers de Junts, la seva cúpula, així com la direcció nacional. En aquesta línia també s’ha comportat ERC, que s’ha estat reunit durant tot el matí amb el president i els seus consellers. Els republicans consideren una deslleialtat les paraules de Batet i això pot fer perillar el futur de Govern de coalició.