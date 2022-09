Front comú dels alcaldes del Baix Penedès per exigir l’ampliació de l’Hospital del Vendrell

Front comú dels alcaldes del Baix Penedès per reclamar l’ampliació de l’Hospital Comarcal del Vendrell. Els batlles s’han concentrat aquest dimecres davant del centre hospitalari per demanar al Departament de Salut que inclogui una partida pressupostària en els pròxims comptes del Govern per ampliar el centre perquè no va rebre el finançament dels fons europeus. Les obres d’ampliació estan pressupostades en uns 40 milions d’euros. Els alcaldes han lamentat que encara no s’hagin reunit amb el Departament per desencallar la problemàtica i denuncien el “dèficit històric” d’inversions a la comarca. “Tenim un dèficit en els nostres serveis històric i s’ha de començar a posar remei amb l’hospital”, ha dit el batlle del Vendrell, Kenneth Martínez.

Els alcaldes del Baix Penedès en la protesta feta davant de l’Hospital Comarcal del Vendrell per reclamar l’ampliació del centre hospitalari Data de publicació: dimecres 28 de setembre del 2022, 14:05 Localització: El Vendrell Autor: Mar Rovira

Primera protesta de moltes

Els alcaldes del Baix Penedès han avisat que la protesta feta aquest dimecres al migdia és la primera de moltes accions de pressió per exigir l’ampliació del centre hospitalari, ja que ho consideren una prioritat per afrontar el creixement demogràfic de la comarca. Els batlles també han lamentat que des del mes de maig no hagin obtingut cap resposta ni s’hagin reunit amb els responsables de la conselleria de Salut per tractar el finançament de les obres d’ampliació de l’hospital. “El mínim de respecte institucional és atendre a la petició de reunió encara que sigui per dir que l’ampliació no és una prioritat, l’atenció als alcaldes és el mínim respecte que s’ha de tenir entre administracions”, ha etzibat Martínez.

En la mateixa línia s’ha posicionat, l’alcalde de l’Arboç i president del Consell Comarcal del Baix Penedès, Joan Sans, qui ha assegurat que el centre hospitalari no s’adequa a les necessitats del territori. “No pot ser que ens tinguin tants mesos sense dir-nos ni ase ni bèstia, l’equipament és una necessitat i prioritat pel nostre territori. El Govern i Salut no deuen veure-ho prioritari”, ha lamentat. Per aquesta raó, ha afirmat que faran el que sigui necessari i ha avançat que tenen previst presentar-se al Departament el pròxim 5 d’octubre si no es concreta una reunió abans.

El Baix Penedès, comarca infrafinançada

Alhora, l’alcalde del Vendrell considera que el centre hospitalari és el “símbol de tot el greuge” que pateix el Baix Penedès en qüestions d’inversions. “És un descuit històric que ha tingut la Generalitat vers la comarca”, ha insistit. De fet, Martínez ha assenyalat que Salut ha aprovat el Pla Funcional del centre, el qual estableix la seva ampliació. La Xarxa Santa Tecla, qui gestiona l’hospital, va presentar una proposta d’ampliació de 9.000 m2 pressupostada en 40 milions d’euros. L’ens i l’Ajuntament van demanar la sol·licitud per obtenir la llicència d’obres al juny per tal d’avançar les gestions un cop es tingués la confirmació dels ajuts Next Generation, que finalment, no van aconseguir.