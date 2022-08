Un esclafit i fortes pluges inunden els carrers de Vilafranca del Penedès

Un esclafit -que és una ràfega de vent descendent forta- acompanyat d’una tempesta de pedra ha inundat carrers i ha tombat arbres a Vilafranca del Penedès aquest dimecres a la tarda. Les pluges i pedregades acompanyen Catalunya des d’aquest matí, però hi ha hagut poblacions que han patit més danys que d’altres. És el cas de Vilafranca del Penedès, on els serveis d’emergències han hagut d’atendre diferents trucades, ja que han caigut alguns arbres del poble a causa del mal temps.

Una de nova i violenta en plena verema! Vilafranca del Penedès durant la tempesta. De moment, Conesa 74 km/h, Terrassa 72 i St Quintí de Mediona 62. Molt probablement, ha estat superior perquè……

L’episodi, que ha estat curt, però intens, ha obligat a traslladar sota cobert alguns dels actes de la festa major que el municipi celebra aquests dies, i ha obligat a cloure abans d’hora una jornada castellera que ja havia començat una hora abans en previsió de pluja. De moment no s’ha suspès cap de les activitats previstes, però no es descarta que calgui fer-ho amb la processó i l’entrada del vespre, que no es pot traslladar. L’Ajuntament, però, ha indicat que els serveis d’emergència treballen per restablir els desperfectes i també ha assegurat que no hi ha hagut ferits.

Una carretera tallada pel temporal

El Servei Català de Trànsit ha informat que la BP-2121 ha hagut de ser tallada a l’altura de Vilafranca per la caiguda d’arbres que ha comportat la tempesta. En aquest sentit, la forta pluja i les grans ràfegues de vent han provocat que molts arbres caiguessin sobre la carretera o posessin en perill la circulació. Així doncs, s’ha tallat la carretera per tal d’evitar accidents i de moment no hi ha indicis que es torni a obrir. A més, ja s’està treballant per poder netejar la via com abans millor. Entre altres coses, el Servei Català de Trànsit ha demanat precaució en la circulació, ja que el temporal podria continuar en les pròximes hores.