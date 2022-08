Un dimecres amb perill d’inundacions arreu de Catalunya per les pluges

Les pluges i els aiguats tornaran a ser protagonistes arreu de país aquest dimecres i que pot provocar inundacions a diferents indrets de Catalunya. De fet, el més probable és que caiguin més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts en diferents comarques, sobretot del litoral i del prelitoral.

El temps seguirà la línia d’ahir, que es van veure imatges de ruixats molt intensos i calamarsades sobretot a la demarcació de Tarragona. Per aquest motiu, Protecció Civil ja ha activat el Pla Inuncat i ha demanat a la població que vagi amb precaució.

Efectes d’una tempesta / EP

8 comarques en risc molt alt

Concretament, fins a 8 comarques del litoral estan en alerta per ruixats intensos. El Baix Penedès, el Garraf, l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Maresme seran les comarques més afectades durant aquest matí. A tall d’exemple, a Vilanova i la Geltrú a les 12h es preveu una acumulació de precipitació de 1,9 mil·límetres, mentre que a Terrassa es preveu una precipitació acumulada de 4 mil·límetres.

En perill més moderat, però que també cal estar alerta pels forts ruixats que hi cauran, hi ha les comarques del Baix Camp, Tarragonès, Alt Camp, Conca de Barberà, Segarra, Anoia, Alt Urgell, Solsonès, Berguedà, Bages, Moianès, Osona, Ripollès, Garrotxa, Pla de l’Estany, Gironès, Selva, Baix Empordà, Alt Empordà i la Cerdanya. A tall d’exemple, a Igualada pot arribar a ploure fins a 6 mil·límetres de precipitació acumulada a les 15h, mentre que a Solsona hi caurà 4,3 mil·límetres a la mateixa hora.

A la nit plourà a la majoria de comarques

A Figueres, en canvi, on es notarà més les precipitacions serà cap a les 19h, quan hi caurà 3,8 mil·límetres, mentre que a Granollers ho farà a les 15h. A la mateixa hora també cauran 8,3 mil·límetres a Ripoll.

Amb això, quan s’esperen els ruixats més intensos serà a la nit. Plourà a la gran majoria del país. A Igualada, per exemple, pot caure-hi 3 mil·límetres de precipitació acumulada a les 23h. Les comarques de Ponent i de les Terres de l’Ebre, en la seva majoria, seran les més tranquil·les, tot i que hi poden caure precipitacions en algun moment.