VÍDEO | Imatges impactants d’un tornado a la costa del Baix Camp

Impactants imatges d’un tornado a la costa del Baixa Camp. Això és el que han deixat els forts aiguats i tempestes que s’han produït en les darreres 24 hores a Catalunya. El meteoròleg de TV3 Francesc Mauri ha difós un vídeo d’un tornado que s’ha pogut observar des de la Cala Sirena, a Mont-roig del Camp, a la costa del Baix Camp.

Tempesta violenta a la costa tarragonina. Tornado a Cala Sirena, Mont-roig del Camp. Imatge Bertran Pujol. Les pedres com ous de gallina han provocat destrosses al voltant de la ciutat de Tarragona. Sobretot Boscos de Tarragona.

Segons el meteoròleg, la tempesta violenta va deixar també petja en forma de pedres com “ous de gallina”, explica. Les pedres han causat destrosses al voltant de la ciutat de Tarragona i sobretot en boscos. L’agència ACN ha informat que aquest dimarts els Bombers han hagut de fer una desena de sortides a causa de l’aiguat que ha caigut al Camp de Tarragona.

Problemes al Teatre Bartrina de Reus

La pluja ha començat a mig matí al Baix Camp i s’ha desplaçat cap al Tarragonès i Alt Camp, on ha plogut amb intensitat. Tot i això no hi ha hagut incidències greus. Una de les més destacades ha estat al Teatre Bartrina de Reus, on una dotació dels Bombers ha hagut d’intervenir ja que a l’edifici hi entrava aigua. A banda, també han hagut d’actuar en algun local inundat. Protecció Civil també ha informat que a causa de la tempesta moltes platges del litoral tarragoní han penjat la bandera vermella.

Protecció Civil va demanar per la tarda molta prudència en els desplaçaments i activitats a l’exterior a les comarques de l’Ebre i sud de les comarques tarragonines per l’avís de temps violent, que va emetre el Servei Meteorològic de Catalunya dimarts al migdia. Les comarques afectades són Baix Ebre, Baix Camp, Ribera d’Ebre i Priorat, amb xàfecs localment intensos i acompanyats de fortes ratxes de vent. A Aldover (Baix Ebre), s’han superat els 30,7 mm en 30 min i s’han registrat ratxes de vent de 61,6 km/h. El telèfon d’emergències 112 ha rebut de moment 80 trucades relacionades amb les pluges, cap d’aquestes per incidències greus.