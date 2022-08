Alarma per les pluges intenses que es preveuen arreu de Catalunya

Catalunya viurà un episodi de pluges intenses durant aquesta tarda en diferents comarques del territori. El Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i Ponent seran els més afectats per uns aiguats que es preveu que superin els 20l/m quadrats. Per això, Protecció Civil ha activat l’alerta Inuncat i demana a la ciutadania molta precaució en la mobilitat en tots els territoris que es puguin veure afectats pels xàfecs.

Les puges poden afectar fins a 18 comarques catalanes i les més afectades serien el Solsonès i el Berguedà, on també hi haurien tempestes de llamps amb una gran intensitat de pluges. Tot i això, en aquestes dues comarques les temperatures es mantindrien altes. A Solsona, per exemple, a les 18h de la tarda arribaria fins als 30ºC, mentre que a Berga arribaria als 27ºC.

Fins a 18 comarques afectades

Les altres comarques serien el Segrià, el Pla d’Urgell, Urgell, Segarra, Anoia, Bages, Moianès, Osona, Ripollès, Cerdanya, Alt Urgell, Noguera, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça i Valh d’Aran. En tots aquestes demarcacions, les temperatures es mantindrien elevades i amb unes pluges relativament intenses. Les comarques on plouria amb menys intensitat serien les del Bages, Anoia, Osona i la Segarra. A les altres comarques, hi hauria alguna tempesta que podria durar una hora o, com a molt, dues hores.

A la costa s’esperen temperatures d’estiu

A la costa, hi haurà normalitat pel que fa al temps, amb temperatures altes i amb un sol radiant, tot i que l’excepció podria ser les Terres de l’Ebre, on hi podria fer núvol. A tall d’exemple, a Tortosa s’esperen unes màximes de 32ºC, mentre que a Tarragona, una temperatura de 29ºC. Més tocant a Barcelona, a Vilanova i la Geltrú s’esperen temperatures de fins a 29 graus, mentre que a Barcelona, unes màximes de 28ºC.

Les comarques gironines destacaran per la seva calor estiuenca. Girona tindrà unes màximes de 34ºC, mentre que Santa Coloma de Farners en tindrà 32 i amb un núvol que podria sortir a finals del dia. Més al nord, a la Costa Brava, abundarà el sol i unes màximes de 32ºC.