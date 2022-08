Laura Borràs anirà a l’acte institucional del 17-A “per respecte als familiars”

La presidenta suspesa del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, assistirà aquest dimecres a l’acte institucional de l’Ajuntament de Barcelona en homenatge a les víctimes dels atemptats terroristes del 17-A del 2017 a Barcelona i Reus. Així ho han confirmat a EL MÓN fonts de l’equip de la presidenta, que afegeixen que “sempre hi ha anat per respecte als familiars”.

La representació oficial del Parlament a l’acte, però, se circumscriu a la presència de la vicepresidenta segona de la cambra, la socialista Assumpta Escarp, que assumirà les funcions de la presidència davant l’absència de la vicepresidenta primera, Alba Vergés. A banda, també hi haurà diputats de diferents grups parlamentaris. La presència de Borràs a l’acte, en qualitat de presidenta de Junts —confirmen fonts del partit—,coincidirà amb l’anunci fet aquest dimarts de la petició de reconsideració de la seva suspensió a la Mesa del Parlament, pas previ a demanar empara al Tribunal Constitucional o recórrer a la justícia europea.

Borràs, presidenta de Junts per Catalunya, coincidirà amb diversos companys de partit. L’organització ha confirmat la presència a l’acte de diversos membres del grup municipal a Barcelona: els regidors Neus Munté, Francina Vila, Ferran Mascarell i Joan Rodríguez.

La representació del Govern a l’acte del 17-A

Pel que fa als representants del Govern, hi haurà el president, Pere Aragonès, i el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró. També hi assistirà el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, i el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena.

A banda de l’acte institucional també hi ha previstos actes de protesta al voltant del 17-A. Per una banda, l’Associació de Víctimes Catalanes d’Organitzacions Terroristes (AVCOT), la Plataforma 17A i Politeia (una associació unionista de professionals de seguretat pública i privada) han convocat una protesta a les 11.30 a Canaletes.

A més, una mica més amunt, davant de l’oficina de la Comissió Europea a Barcelona, al Passeig de Gràcia, hi ha convocada una protesta d’una nova plataforma que exigeix saber “la veritat” sobre els atemptats. La protesta d’aquesta plataforma té el suport del Consell per la República i exigirà, a la mateixa hora de l’acte organitzat per l’Ajuntament, presidit per l’alcaldessa, Alda Colau, que la Unió Europea (UE) investigui qui és el responsable de l’atac. Per aquesta plataforma, les investigacions al voltant del 17-A s’han tancat en fals.