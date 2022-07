Argimon avisa que plegarà si no disposa de recursos per a la sanitat

El conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Argimon, ha afirmat que si no disposa dels recursos per a la sanitat catalana, plegarà del càrrec. “Jo no sé retallar”, ha assegurat.

“Vaig venir per fer coses i si no puc fer-les la meva presència té poc sentit”, ha assegurat Argimon en una entrevista a El País. Alhora, ha reiterat que la falta de professionals al sistema de salut i la fuga de talent són responsabilitat del Ministeri de Sanitat. El conseller ha acusat al govern espanyol de no fer absolutament res en els últims anys per evitar la fuga de talent.

15 anys sense fer res

De fet, Argimon va reclamar millores per carta a la ministra de Sanitat, Carolina Darias, que li ha donat una resposta que no l’ha deixat satisfet però no ha volgut concretar. De fet, el conseller ha explicat que un els grans problemes de la sanitat és la falta de professionals en el sector. “L’any 2010 ja es va advertir que el 2025 hi hauria un problema greu per falta de professionals. Durant aquests anys, no s’ha fet absolutament res”, ha explicat.

Argimon també ha defensat la presumpció d’innocència de la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, pel que fa al seu cas de presumpte fraccionament de contractes quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, intervé en roda de premsa, amb la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, i el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez- Cambray. 30 d’agost del 2021. (Horitzontal)

La quarta dosi no corre pressa

Pel que fa a la covid, el conseller de Salut va opinar que la quarta dosi de la vacuna per a la gent gran “pot esperar”. Va explicar que ja no és una mesura immediata, ja que els casos de contagis han baixat i ja no és perillós. Així doncs, Argimon ha confirmat que la setena onada ha arribat “al pic” i ara està començant a baixar.