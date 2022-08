Llamps i trons en un diumenge que s’espera amb pluja

Aquest diumenge s’esperen llamps i trons en diverses zones d’arreu de Catalunya on hi destacarà la pluja. Cinc comarques estaran en alerta per xàfecs importants. Concretament, són les comarques d’Osona, Moianès, Vallès Occidental, Vallès Oriental i la Selva. Caldrà estar alerta al Massís del Montseny, on s’espera que hi caiguin pluges importants.

A Vic, a tall d’exemple, hi s¡espera que la pluja arribi al seu clímax amb 3,4 mil·límietres de precipitació acumulada de 19h a 20h, amb una temperatura inferior als 30ºC. D’altra banda, més al sud, a Granollers hi caurà pluja però amb menys intensitat. Concretament serà de 1,7 mil·límetres de precipitació acumulada de 16h a 17h, amb una temperatura també inferior als 30ºC.

Un ciclista i diversos turismes sota la pluja a l’Avinguda Paral·lel de Barcelona aquest estiu | ACN

Terrassa, afectada

Una altra de les ciutats afectades serà Terrassa, on s’espera una precipitació acumulada de 3 mil·límetres de 17h a 18h, seguint la tònica habitual dels últims dies amb una temperatura de 26ºC. A Moià hi caurà una quantitat de 1,9 mil·límetres de 16h a 17h.

No seran les úniques comarques on hi caurà pluja. Amb menys intensitat, també ho farà al Pirineu, sobretot a la Vall d’Aran, a Pallars Sobirà i a la Seu d’Urgell. També ho farà al Berguedà i al Ripollès, mentre que al Bages ho farà amb molt més intensitat. Al litoral, les comarques més afectades seran el Maresme i el Barcelonès, on s’esperen pluges poc intenses, cap a les 20h de la tarda.

Ponent i el delta, les menys afectades

Les comarques menys afectades seran les de Ponent, juntament amb el Delta de l’Ebre. Al Segrià, hi farà un sol radiant, amb unes temperatures màximes de 35ºC. En aquesta línia, Tortosa també tindrà unes màximes de 35ºC cap a la tarda, seguint la línia de sequera dels últims mesos en aquestes comarques i que està afectant els pantans de Ponent. A Tarragona, el temps serà més moderat, i amb algun xàfec que podria caure ja cap al tarda les 23h.

El Garraf també seguirà la línia de les últimes setmanes. A Vilanova i la Geltrú, hi haurà unes màximes de 28ºC i s’espera que un cel ennuvolat durant tot el dia, mentre que a Vilafranca del Penedès també s’espera que segueixi aquesta dinàmica.