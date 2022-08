El govern d’Andorra es fa l’orni per la imputació de Rajoy per l’Operació Catalunya

El govern del Principat d’Andorra evita valorar la imputació de l’expresident espanyol, Mariano Rajoy, per part de la justícia andorrana arran de l’Operació Catalunya. Ara bé, sí que destaquen que “no ha afectat per a res” les relacions d’Andorra amb Catalunya i Espanya. Així ho ha assegurat Maria Ubach, ministre d’Afers Exteriors d’Andorra, que aquest matí ha participat en la 35 Jornades Andorranes celebrades en el marc de la Universitat Catalana d’Estiu, a Prada, El Conflent.

Ubach ha insistit que es tracta “d’un cas judicialitzat” i, per tant, l’executiu no hi entra perquè “a Andorra hi ha separació de poders”. “No intervenim i no opinem”, ha emfatitzat la ministra. En aquest sentit, ha destacat que l’evolució de la querella no han afectat en els “projectes que hi ha en curs” amb el Regne d’Espanya. De fet, ha recordat la trobada del passat 22 de juliol a la Moncloa entre el president espanyol, Pedro Sánchez, i el cap del govern d’Andorra, Xavier Espot, dos mesos després que la Batllia andorrana enviés les citacions com investigats als membres del govern espanyol.

“La cooperació segueix igual de bé”

En declaracions a El Món, Ubach ha defensat que la “cooperació segueix igual de bé”. De fet, en la jornada que participava era una trobada per futures col·laboracions amb Espanya i França amb fons europeus per elaborar projectes pel Pirineu. Així mateix, ha asseverat que Andorra manté projectes en comú amb Catalunya i Espanya tot i aquesta querella que entèn que pertany a l’àmbit judicial i no pertoca a l’executiu dir-ne res. El procés judicial es basa en els indicis que l’Estat va utilitzar la policia patriòtica per fer xantatge i atacar la sobirania d’Andorra.

El president espanyol Pedro Sánchez i el cap del govern d’Andorra, Xavier Espot, en la trobada a la Moncloa del passat 22 de juliol/Pool EFE Moncloa

La batllessa de la secció d’instrucció especialitzada 2 d’Andorra, Stephanie Garcia, va remetre una comissió rogatòria internacional a les autoritats judicials espanyoles perquè notifiquessin a Rajoy, l’exministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz i l’exministre d’Hisenda Cristóbal Montoro, així com els caps visibles de la policia patriòtica i responsables de l’anomenada Operació Catalunya, que se’ls investigava com a querellats i que han de buscar-se un advocat a Andorra.

Tot arran d’una querella de l’Institut de Drets Humans d’Andorra a la qual es van afegir posteriorment els germans Ramon i Higini Cierco, els propietaris de la Banca Privada d’Andorra (BPA), l’entitat financera víctima de l’entramat político-policial contra el procés sobiranista de Catalunya i contra la família Pujol Ferrusola. La llista d’investigats per la justícia andorrana és el número dos de Fernández Díaz, l’exdirector general de Seguretat, Francisco Martínez; l’ex Director Adjunt Operatiu del Cos Nacional de Policia, Eugenio Pino, i el cap de seguretat a l’ambaixada espanyola a Andorra, Bonifacio Díaz.