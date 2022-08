Canvi de temps pel cap de setmana: caldrà tornar a treure les botes d’aigua

El temps a Catalunya és cada cop més semblant a una muntanya russa. De les temperatures extremes vam passar a una treva de dos dies gràcies a les precipitacions i, de nou, a temperatures de 30 graus i molta xafogor. Això, acompanyat de mínimes que no han baixat dels 22 graus a pràcticament enlloc del país estan complicant encara més la tornada a la feina després de les vacances de molts catalans que ja s’han reincorporat a les seves rutines. La bona notícia és que en els pròxims dies es produirà una caiguda de les temperatures i més precipitacions que ajudaran a alleugerir la sequera que pateix Catalunya i que està posant al límit les reserves d’aigua.

Les comarques més afectades per la sequera són les de Ponent, ja que els pantans i embassaments fa dies que estan sota mínims per la falta de pluges. Precisament en aquestes comarques s’esperen precipitacions els pròxims dies, el que és una gran notícia per a la zona, que ha viscut les onades de calor amb les temperatures més extremes del país.

L’embassament de Rialb presenta un baix nivell de reserva d’aigua per la sequera Data de publicació: dimecres 10 d’agost del 2022, 12:25 Localització: La Baronia de Rialb Autor: Salvador Miret

Divendres arriba amb un nou canvi de temps

El divendres el temps continuarà sent molt insegur, com ja s’ha vist en els darrers dies, on les temperatures han oscil·lat molt i s’han produït moltes estones de xàfecs acompanyades d’estones de sol i calor. El matí començarà bé, amb el sol com a protagonista a pràcticament tot el país, però a la tarda la situació canviarà dràsticament. S’esperen xàfecs, tot i que de curta durada, a la zona del Pirineu i a la Catalunya Central. Més entrat el vespre, aquestes tempestes localitzades s’estendran a altres zones de Catalunya com el Maresme, la Selva i el Vallès Oriental. La majoria de comarques de la demarcació de Girona se’n lliuraran, però durant el cap de setmana hauran de recuperar les botes d’aigua.

Pel que fa a les temperatures, aquest divendres s’espera que la pluja les suavitzi una mica més. Tot i així farà molta calor, com ha passat durant tot l’estiu, i s’arribarà als 32 graus a l’Empordà, el Penedès i Ponent, tres de les zones més càlides de Catalunya.

Dissabte de pluges disperses

El sol no serà protagonista indiscutible en tot el cap de setmana. Haurà de compartir focus amb els xàfecs i tempestes, que molestaran els banyistes en l’últim cap de setmana d’agost. El dissabte ja començarà amb mal peu: s’espera que durant la matinada plogui a gairebé totes les comarques tarragonines. Durant el matí s’aniran combinant les pluges i les estones de sol, però no s’espera que en cap moment el cel estigui clar. Als Pirineus s’hi esperen xàfecs durant tota la tarda de dissabte. Això anirà bé pel que fa a la sequera i a la sensació tèrmica, que baixarà gràcies a les pluges. La treva durarà poc, perquè s’espera que a començaments de la setmana que ve els termòmetres tornin a pujar i s’acabi l’agost amb més calor del que és habitual en aquestes dates.

Els xàfecs arriben a l’interior aquest diumenge

Pel que fa a diumenge, la previsió és que el temps millori, sobretot respecte al que s’està vivint aquest dijous i al que arribarà demà divendres. La setmana que ve el temps serà més estable i assolellat, amb una recuperació considerable de les temperatures. El mercuri tornarà a pujar després d’alguns dies de treva gràcies a les pluges. Diumenge hi haurà alguns xàfecs a l’interior de Catalunya, especialment a la Catalunya Central, però no s’esperen tempestes de gran consideració. A la resta de Catalunya no s’esperen precipitacions tot i que el cel pot estar ennuvolat durant tota la jornada.