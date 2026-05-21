Nova protesta dels mestres catalans, ara a Tortosa. Un miler de docents s’ha manifestat aquest dijous a la capital de la comarca del Baix Ebre. La mobilització ha tingut lloc als carrers del municipi i ha acabat amb la irrupció a l’Ajuntament de Tortosa, en el qual el tinent d’alcaldia Jordi Jordan els ha donat suport i s’ha compromès a traslladar les revindicacions a l’equip de govern.
Com a la resta de Catalunya, les protestes dels docents han estat per reclamar millores laborals i més recursos per a les aules. Després d’estar cridant i manifestant-se a les portes i a l’interior del consistori, representants dels sindicats s’han reunit amb l’equip del govern d’esquerres, que té com a alcaldessa Mar Lleixà (ERC).
Tal com detalla una informació de l’ACN, els docents s’han trobat amb Jordan, que s’ha compromès a defensars les reivindicacions als responsables de les seves formacions polítiques, al Parlament i al Govern. Segons Pau Ureña, portaveu del sindicat USTEC a les Terres de l’Ebre, el seguiment en aquestes comarques durant la jornada de vaga ha oscil·lat entre el 60 i el 65%.
Nova reunió dels sindicats amb el Govern
La protesta coincideix amb una nova reunió dels sindicats, amb la USTEC al capdavant, amb el departament d’Educació de la consellera Esther Niubó, prevista per aquest dijous a la tarda. Abans d’entrar, els docents han donat a conèixer la seva contraoferta. USTEC, Professors de Secundària i CGT han plantejat una millora salarial progressiva, a través d’un complement universal per a tot el col·lectiu, equivalent a 478 euros per al cos de mestres i 544 euros per als professors de secundària fins al 2029. Els docents proposen incrementar els seus salaris uns 150 euros mensuals el 2026 –el pacte actual amb la UGT i CCOO els apuja uns 60 euros– i prop de mig miler el 2029.
També han posat sobre la taula establir un acord d’augment de plantilles que permeti assolir inicialment 6.500 noves dotacions, així com una revisió de ràtios i un compromís de no fer cap tancament a l’escola pública.