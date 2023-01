La USTEC veu “lluny” un acord amb Educació per desconvocar la vaga

La portaveu del sindicat educatiu majoritari Ustec, Yolanda Segura, ha assegurat que veu molt “lluny” un acord amb el departament d’Educació que permeti desconvocar la vaga dels pròxims 25 i 26 de gener. “No hi confiem”, ha dit Segura en una entrevista a Catalunya Ràdio. “Si no s’ha pogut arribar a acords després d’un trimestre negociant, serà difícil fer-ho ara”. Segura ha afirmat que “ara” és el moment de fer vaga perquè “s’estan negociant els pressupostos” i és l’oportunitat d’obtenir més recursos per al departament.

El Departament d’Educació ha insistit que hi ha “voluntat” d’arribar a acords amb els sindicats, però ha reiterat que incrementar els recursos per al sistema educatiu també depèn del Departament d’Economia, que és qui porta la veu cantant en l’elaboració dels pressupostos. La directora general de Professorat, Dolors Collell, ha recordat que totes les retallades s’han revertit o planificat en els pròxims anys i ha celebrat que després de les mobilitzacions del curs passat s’ha pogut recuperar el “clima de diàleg”.

La portaveu del sindicat USTEC-STEs (IAC), Iolanda Segura, atén els mitjans durant un dia de vaga / Europa Press

Educació no s’ha reunit amb la Ustec des de la convocatòria de la vaga

Segura ha recriminat a Educació que no s’hagin fet noves reunions des que es va anunciar la convocatòria de vaga, que de moment només té el suport de la Ustec. “Les aportacions han estat inexistents i només hem obtingut respostes negatives”. Collell ha replicat que aquest mateix dilluns Educació convocarà una nova mesa sindical per fer retorn de l’última contraproposta dels sindicats, però ha vinculat qualsevol millora a l’aprovació dels pressupostos, que ara mateix penja d’un fil per la insistència del PSC a vincular el seu vot al desbloqueig de macroprojectes com el Hard Rock, l’ampliació de l’aeroport del Prat o el Quart Cinturó.

La Ustec també ha lamentat que, després de l’acord històric del passat 1 de setembre que permet incorporar més de 3.500 nous professors, les negociacions s’han encallat. “Ja se’ns va criticar prou perquè molts professors consideraven que era un acord insuficient”, ha dit. “Les reunions del primer trimestre han estat una pèrdua de temps i no hi ha hagut acostaments”. El sindicat vols un compromís explícit per avançar cap a la inversió 6% del PIB a Educació i reclamar que els nous pressupostos incrementin els recursos en almenys un punt. A més, exigeixen recuperar tots els estadis –un suplement complementari als triennis– i obrir una negociació “real” per modificar el decret de plantilles i l’avançament del curs escolar.