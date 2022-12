Els professors anuncien vaga per als mateixos dies que els metges

El sindicat USTEC ha anunciat noves mobilitzacions contra el departament d’Educació després de tres mesos de negociacions per continuar revertint les retallades de l’última dècada. La portaveu del sindicat, Yolanda Segura, ha explicat en roda de premsa que la conselleria “en cap moment ha fet una oferta creïble” per acabar amb el conflicte laboral i que tampoc s’ha pres seriosament les converses amb el professorat. El professors fan coincidir les seves protestes amb les dels metges i aniran a la vaga els pròxims 25 i 26 de gener.

El passat 1 de setembre Educació i els sindicats van arribar a un acord in extremis que va permetre desconvocar les mobilitzacions previstes per l’inici de curs. Amb l’acord Educació va donar als professors una de les seves demandes més reivindicades: el retorn a l’horari lectiu previ a les retallades gràcies a l’augment del sostre de despesa per al 2023 concedit pel govern espanyol, que permetrà que el departament incorpori 3.500 docents a partir del gener.

Concentració de delegats sindicals a Educació / USTEC

Els sindicats critiquen els incompliments d’Educació

Segura ha criticat Educació per l’incompliment d’un dels grans punts acordats al setembre: fixar un calendari de meses per negociar la resta de demandes dels sindicats, tant les que tenien un cost pressupostari com les que no. “L’acord del setembre va ser polèmic perquè no era suficient”, ha reconegut, “i vam ens vam donar de marge aquest trimestre per continuar negociant”.

La portaveu d’USTEC ha lamentat l’actitud del departament durant les converses. Segons Segura, després de setmanes de reunions de meses sectorials i tècniques i de grups de treball, no va ser fins la setmana passada que Educació va fer una “oferta d’última hora insuficient”. Els sindicats van respondre amb una contraproposta a la qual el departament ha donat llargues perquè no tenia capacitat per negociar noves partides sense el consentiment de la conselleria d’Economia.