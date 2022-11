Educació diu que la ciutadania “no entendria” que es reactivés el conflicte

El conflicte entre el departament d’Educació i els sindicats ha tornat a reactivar-se. Cap de les dues parts han tret l’aigua clara a la reunió de la mesa sectorial d’aquest dilluns i els sindicats ja han convocat noves mobilitzacions. La primera, la d’aquest dijous a les 17:30 hores a la Plaça Sant Jaume. A l’espera d’una nova reunió de la mesa sectorial el pròxim 14 de desembre, la conselleria assegura que manté la mà estesa als sindicats i vol un acord malgrat demanar-los responsabilitat per continuar negociant i no començar un nou conflicte en el primer curs sense pandèmia.

La secretària general d’Educació de la Generalitat, Patrícia Gomà / ACN

La directora general de professorat, Dolors Collell, ha dit que han fet una proposta d’acostament que els sindicats no han acceptat de manera global. “Demanen que totes les mesures que tenen impacte econòmic es facin el 2023, cosa que no és possible”, ha explicat Collell, que ha recordat que ja s’ha fet l’esforç de retornar a les hores lectives prèvies a les retallades a tots els docents. “Ja hem revertit moltes retallades, estem en aquest camí i considerem que hem fet passos molt importants i la ciutadania no entendria que es tornés a una situació de conflicte”, ha assenyalat abans d’afegir que esperen un retorn dels sindicats per consumar aquest acostament.

Les línies vermelles dels sindicats

Els sindicats que han assistit aquest dilluns al migdia a la Mesa -USTEC-STEs, CCOO, Intersindical-CSC, Professors de Secundària (aspepc·sps), UGT, CGT i USOC- han sortit decebuts de la trobada perquè el departament no ha acceptat incloure les mesures que reclamen per al 2023. Les línies vermelles són ara la reducció de l’hora lectiva als majors de 55 anys, el retorn als sexennis -que ara es cobren cada nou anys- i l’equiparació salarial dels professors de l’FP.