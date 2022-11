Catalunya tindrà la xifra d’alumnes per professor més baixa de la història

Catalunya tindrà aquest gener la ràtio d’alumne per professor més baixa de la història. Així ho mostren dades de l’Estadística de l’Ensenyament difoses aquest dilluns. Al gener la ràtio es situarà per sota dels deu estudiants per docent, concretament de 9,6 alumnes per professor. Això s’explica per l’acord que va assolir el departament d’Educació amb els sindicats i que va permetre desencallar un conflicte que ara amenaça amb reactivar-se. Aquest pacte entre la conselleria i els sindicats de professors suposarà la incorporació de més de 3.500 mestres al sistema, el que farà baixar la ràtio i aconseguir la més baixa de la història.

Prèviament la ràtio més baixa era la del curs anterior a la crisi econòmica, el 2007-2008, quan hi havien 10,54 alumnes per docent. Després, però, la crisi i les retallades que es van aplicar en educació i que ara es volen començar a revertir, van fer que la ràtio augmentés fins als 12 alumnes per mestre. La incorporació d’aquests 3.500 professors el pròxim mes de gener tornarà a fer baixar la xifra, que superarà la barrera de 10 alumnes per professor per quedar-se en 9,6.

Les dades del Departament d’Educació sobre la ràtio alumne-professor / Educació

La davallada de la natalitat, un factor a tenir en compte

Un altre aspecte a tenir en compte a banda de la incorporació de professors és la caiguda de la natalitat, que explica també la reducció de ràtio a infantil que ha començat el Govern amb la intenció que acabi arribant a tots els cursos. Dades d’aquest juliol demostren que la davallada de la natalitat ha estat d’un 6,2% si es pren com a referència l’any anterior a la pandèmia, el 2019, un 1,3% respecte al 2020. L’any passat, el 2021, van néixer un total de 57.704 nadons a Catalunya, és a dir, 7,4 nascuts per cada 1.000 habitants. Aquesta tendència una tendència de descens que s’ha donat en les dues últimes dècades.