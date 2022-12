Les infermeres i el personal sanitari se sumen a la vaga dels metges del gener

La Mesa Sindical de Sanitat de Catalunya, entitat que agrupa una desena de sindicats d’infermeria i personal sanitari d’arreu del país, ha anunciat que se suma a la vaga convocada per Metges de Catalunya pels pròxims 25 i 26 de gener. La sobrecàrrega de feina per la falta de personal i les males condicions laborals han acabat amb la paciència del personal sanitari, que vol aprofitar les negociacions dels pressupostos catalans per pressionar el Govern i aconseguir la reversió de les retallades. L’única incògnita ara mateix és què farà el sindicat majoritari Satse, que de moment dona marge a les converses amb Salut, però no descarta sumar-se a les mobilitzacions si no veuen una actitud proactiva per part del departament.

Des del Satse confien que Salut reaccionarà a temps i pactarà millores amb el sector. “L’expectativa hi és, però si no es compleix en les properes propostes, la infermeria es mobilitzarà”, amenaçaven fa uns dies. “La professió està al límit i això es nota a tot arreu del sector sanitari. La pressió assistencial és molt forta i els professionals ens sentim maltractats”. Fonts del sindicat majoritari avisen que no els tremolarà el pols si la Generalitat no mostra una voluntat real de capgirar l’estat de la sanitat a Catalunya. “Ens posarem en peu de guerra, és el nostre moment”.

Metges de Catalunya deixa marge per negociar un acord i evitar la vaga

Metges de Catalunya va anunciar la setmana passada dues jornades de vaga a finals de gener a les quals convocava a tots els metges dels Centres d’Atenció Primària (CAP) i dels hospitals públics i concertats del país. “Ho hem donat tot i no hem rebut res”, va denunciar el president del sindicat majoritari entre els metges, Jordi Cruz, que malgrat tot vol donar una oportunitat al nou conseller de Salut, Manel Balcells per poder tancar un acord. “Si no hagués canviat la conselleria, ja estaríem de vaga”. Josep Maria Argimon va deixar el càrrec a principis d’octubre després que Junts decidís trencar el Govern i va deixar una carpeta complicada a Balcells.

El nou conseller de Salut, Manel Balcells, en la compareixença que va provocar el rebuig dels professionals / ACN

“El que reclamen és just”, va dir el nou conseller en una entrevista a TV3. “Els professionals sanitaris estan cansats, molt saturats, i a més falten professionals. Per tant, s’han de fer coses per millorar la seva situació laboral i tenim l’oportunitat de fer-les”. Balcells necessita que el Govern arribi a un acord amb l’oposició per aprovar els pressupostos i injectar 1.000 milions d’euros addicionals al sistema de salut. Els fons es faran servir per “consolidar les places que es van crear gràcies al fons Covid” i “millorar les condicions laborals dels professionals”.