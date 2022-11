Salut considera “justes” les reclamacions dels metges i demana temps

El conseller de Salut, Manel Balcells, ha reclamat als grups parlamentaris que facilitin l’aprovació dels pressupostos catalans del 2023 per poder injectar 1.000 milions d’euros extraordinaris al sistema de salut que permetran “consolidar les places que es van crear gràcies al fons Covid” i “millorar les condicions laborals dels professionals”. En una entrevista a TV3, Balcells ha allargat la mà als sindicats, que amenacen d’anar a la vaga, i ha reconegut que les seves demandes són “justes”.

“El que reclamen és just”, ha dit. “Els professionals sanitaris estan cansats, molt saturats, i a més falten professionals. Per tant, s’han de fer coses per millorar la seva situació laboral i tenim l’oportunitat de fer-les”. Les negociacions del nou conveni col·lectiu del sistema nacional de salut, tant la part concertada com la pública, i ha demanat a les patronals que aprofitin l’oportunitat millorar les condicions laborals dels professionals perquè recuperin el poder adquisitiu perdut en els últims anys.

La primera compareixença del nou conseller de Salut, Manel Balcells, a la comissió del ram del Parlament / Parlament de Catalunya

Els sindicats amenacen amb mobilitzacions si no hi ha canvis

Metges de Catalunya va advertir aquest dijous que “només cal una espurna perquè esclati una revolta” i ha reclamat a la conselleria que posi remei a les “mancances estructurals” del sistema i dediqui més recursos a “recuperar l’accessibilitat al sistema, reduir les llistes d’espera i millorar les condicions de treball dels professionals”. Balcells, que s’ha vist forçat a recular i a matisar les seves paraules sobre la necessitat de revisar la relació metge-pacient, ha recollit el guant i ha promès més fons per a Salut, però ho ha fiat tot a l’aprovació dels pressupostos, que ara mateix no està gens clara perquè l’oposició critica l’estil negociador d’ERC.

Balcells s’ha compromès a augmentar el pes de la despesa en atenció primària fins al 25% del pressupost, que porta un parell d’anys estancada en ell 17%. El conseller considera “inacceptables” les esperes per poder demanar cita per algunes especialitats i ha assegurat que cal alliberar els metges de tasques burocràtiques perquè es puguin dedicar íntegrament a l’atenció assistencial, però ha recordat que el problema del sistema de salut català no depèn només dels pressupostos. “No només és posar-hi més diners, falten professionals”.

Amb tot, el conseller ha insistit a posar a sobre de la taula un “canvi del model assistencial” perquè hi ha pocs professionals i, mentre es busca la fórmula adient per incorporar nou personal, s’han de poder “introduir nous elements, de manera consensuada, per tenir una atenció més integrada amb altres elements del camp social”, ha dit. Balcells ha posat l’exemple dels pediatres al Pirineu, on l’escassetat de professionals ha obligat a concentrar recursos i a millorar el treball en equip i la coordinació amb el personal d’infermeria per atendre les diferents zones.