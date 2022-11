El conseller recula i admet que la relació metge-pacient durant anys és clau

El conseller de Salut, Manel Balcells, ha reculat en les polèmiques declaracions que va fer la setmana passada sobre la relació entre els metges i els pacients al llarg dels anys. En la compareixença a la comissió de Salut, el conseller ha admès la importància d’aquesta relació, que s’anomena longitudinalitat, i que els professionals sanitaris consideren “bàsica” en l’atenció primària. Alguns col·lectius fins i tot li havien demanat la dimissió per les declaracions on assegurava que era “un paradigma antic” i que s’havia d’innovar. Aquest dijous el conseller ha fet un pas enrere i ha insistit que “ningú qüestiona la necessitat de l’atenció longitudinal”. Els diputats dels grups parlamentaris presents a la comissió han agraït la rectificació del conseller, tot i que li han estirat les orelles en recordar-li que “les paraules són importants” en el càrrec que ostenta.

“Vaig dir una probablement poc afortunada frase sobre la longitudinalitat que he pogut aclarir”, ha dit el conseller després de rebre les crítiques dels grups parlamentaris. “L’atenció longitudinal l’han de fer els equips de primària amb certa flexibilitat”, ha insistit abans de demanar “una mica de coherència”. Tot i aquesta rectificació, Balcells ha dit que s’ha volgut ”treure de mare” la seva afirmació i ”tergiversar” les seves paraules.

Enfortir la primària i reduir les llistes d’espera, les promeses del nou conseller

Balcells ha utilitzat els seus minuts per presentar les línies mestres de la seva gestió i ha subratllat la importància que els metges se sentin “ben tractats i reconeguts”. Aquest és “un repte de país” en un moment en què la situació està “tensionada” després de la pandèmia. Segons dades del departament, la meitat de professionals han hagut de recórrer a serveis de salut mental o es plantegen fer-ho i fins a un de cada cinc s’han plantejat plegar. El conseller ha compartit la preocupació dels grups parlamentaris i els ha agraït el to general, tot i que al diputat de Junts li ha dit que ha fet un “exercici de cinisme digne de ser assenyalat”.

El conseller també s’ha compromès a reduir les llistes d’espera: “Hi ha algunes d’aquestes llistes que no es poden suportar”. Sobre l’espera per anar al centre d’atenció primària, que en alguns casos pot ser fins i tot de 52 dies, el conseller ha dit que “això no pot ser” i que treballaran per reconduir la situació i enfortir la primària. Tot i així, ha volgut recordar que el nou equip de la conselleria “s’acaba d’incorporar” pel que ha demanat temps per a treballar. Balcells també ha avisat que els calen recursos per consolidar l’increment de plantilles, mantenir el nivell assistencial i enfrontar els reptes que planteja el sistema de salut. “Si no arriben els fons Covid del govern espanyol estarem en una situació crítica”, ha advertit.

El conseller de Salut, Manel Balcells, en roda de premsa / ACN

Les prioritats de la conselleria de Salut

Els àmbits prioritaris per a la conselleria de Balcells són l’atenció primària, que ha d’incorporar nous perfils professionals -fisioterapeutes, nutricionistes, dietistes i higienistes dentals-, potenciar els rols professionals, avançar en la desburocratització i promoure la recerca i innovació en atenció primària. També s’ha de millorar l’accessibilitat telefònica i desplegar la llei de salut bucodental. També es busca millorar les condicions laborals dels professionals. “És imprescindible tractar millor als metges i infermers”, ha dit el conseller, que també ha apuntat a ampliar els centres docents acreditats per formar especialistes i desplegar noves especialitats. També ha assegurat que cal millorar les competències digitals dels professionals i millorar la seva remuneració.

El conseller ha anunciat la creació d’un registre de violències als professionals així com un grau d’FP per formar les figures de gestor sanitari que permetin la desburocratització per alliberar d’aquestes tasques els professionals sanitaris. A banda, Balcells ha posat el focus en la individualització i en millorar l’accés al sistema de salut.