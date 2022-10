Balcells preveu un hivern epidemiològic “complicat”, però poc agressiu

El conseller de Salut, Manuel Balcells, ha destacat que viurem un hivern epidemiològic “complicat” per la coincidència de la grip, la Covid-19 i altres virus, com el sincitial infantil. Així i tot, ha assegurat que no es preveu que sigui “de gran agressivitat” des del punt de vista de la patologia provocada per la Covid. En una entrevista aquest dilluns a Catalunya Ràdio, Balcells ha afirmat que ha convocat el Consell Assessor de la covid per trobar un consens sobre la situació i possibles escenaris. En aquesta línia, també ha descartat pressionar per retirar la mascareta al transport públic. El conseller ha avisat que calen pressupostos perquè si no s’hauria de fer “mans i mànigues” per respondre a les necessitats.

Portar la mascareta al transport públic és “prudent”

Preguntat per si es retirarà la mascareta, Balcells ha afirmat que, des de Catalunya, no es proposarà al consell interterritorial estatal l’eliminació de l’obligatorietat de dur-la al transport públic. El titular de Salut ha remarcat que els experts li aconsellen anar amb cautela i, a més, ell mateix creu que és “prudent” portar-la en aquells llocs amb molta concentració de gent. Ha aprofitat per fer una crida a la vacunació perquè insisteix en què és essencial.

Balcells ha mencionat que un dels problemes durant la pandèmia és que hi havia moltes “veus dissonants” i això confonia la població, per això vol buscar un consens científic “i després posar les normes”. Per aquest motiu, ha convocat el consell assessor, que preveu que es pugui reunir la setmana vinent.

Balcells insisteix en la vacunació contra la Covid-19 / Jordi Play

Transformar el sistema de salut

Un dels objectius que s’ha marcat Balcells com a conseller de Salut és impulsar una transformació en el sistema de salut per tal de donar resposta a les mancances que presenta. La seva aposta és fer les coses diferents perquè està convençut que, només posant-hi diners, no se solucionarà res. Així i tot, ha insistit en la “necessitat” de tenir nous pressupostos el 2023 i avisa que si els actuals es prorroguen, caldrà fer “mans i mànigues” per arribar a totes les necessitats.

Falta personal i, el que hi ha, està cansat

Balcells ha reconegut “matisos interessants” entre ell i l’exconseller Josep Maria Argimon pel que fa a les respostes a donar a un diagnòstic sobre el sistema que ha assegurat que sí comparteixen. Una de les coses a les quals ha fet referència el titular de Salut és a les prioritats, com la situació dels professionals. Sobre això, ha corroborat que no només en falten, sinó que els que hi ha estan cansats i “insuficientment ben tractats”.

Sobre la manca de metges, ha afirmat que també s’ha d’aconseguir que deixin de fer funcions burocràtiques que no els pertoquen. Altres temes a abordar són la necessitat de reduir les llistes d’espera i millorar l’atenció de la salut mental.