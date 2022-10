La quarta dosi per als majors de 60 anys, disponible a mitjans d’octubre

La quarta dosi per als majors de 60 anys, les dones embarassades i les persones amb immunosupressió o altres factors de risc estarà disponible a mitjans d’octubre. Aquest col·lectiu podrà demanar cita a partir del 10 d’octubre a través de La Meva Salut o al seu centre d’atenció primària i a partir del 17 se’ls començarà a administrar les dosis. També se’ls administrarà la de la grip, com ja es va fer amb la tercera dosi en el seu moment. A banda d’aquests col·lectius es protegirà els vetlladors o convivents per disminuir encara més el risc per aquestes persones. Salut preveu que aquesta campanya es pugui donar per finalitzada el 30 de novembre.

La campanya de vacunació contra la Covid-19 es va presentar aquest dimecres per a les persones majors de 60 anys, mentre que la destinada als majors de 80 i els professionals sanitaris que treballen amb ells va començar la setmana passada. També és una campanya simultània de vacunació contra la Covid-19 i la grip, que està repuntant amb força. Pròximament s’obrirà a més grups, tot i que no hi ha data per a la població general.

“Aquesta tardor, protegeix-te el doble”

“El canvi que té la campanya d’aquest any, consensuat a nivell estatal, és que els grups de vacunació de la Covid i de la grip són molt similars”, ha explicat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, per resumir l’estratègia en el tercer hivern amb Covid a Catalunya. Salut ha fet una crida a vacunar-se amb els dos vaccins perquè “el temps és l’adequat i sabem que no interfereixen, és a dir, la resposta immunitària és la mateixa”. El lema de la campanya, de fet, és “Aquest tardor, protegeix-te el doble”.

Tot i que la data oficial per començar a administrar la quarta dosi als majors de 60 anys, embarassades i persones de risc és el 17 d’octubre, no es descarta que algun CAP que tingui disponibilitat pugui obrir agendes abans. Així ho ha recordat la cap de Servei de Medicina Preventiva de Salut Pública, Montse Martínez, que ha subratllat la importància dels centres d’atenció primària en l’estratègia de vacunació contra la Covid.