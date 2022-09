La quarta dosi s’administrarà a finals de setembre als majors de 80 anys

Anunci sorpresa del govern espanyol. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que a finals de la setmana que ve arribaran noves vacunes a l’Estat per fer front a les noves variants de la Covid. També ha avançat que entre finals de setembre i començaments d’octubre es començarà a administrar la quarta dosi als col·lectius més vulnerables, és a dir, els majors de 80 anys i les persones que viuen en residències. Sánchez ho ha anunciat en un acte del PSOE a Sevilla on ha insistit en la importància de vacunar-se contra el virus.

Juntament amb l’alcalde de la ciutat, Antonio Muñoz, i el líder del PSOE-A, Juan Espadas, Sánchez ha defensat la tasca del govern de coalició durant la pandèmia. “Encara rai que hi érem els socialistes per governar aquesta situació”, ha dit abans de carregar contra el PP per ser el “partit del no”. De fet, ha dit que “menys mal que no hi era el govern que va utilitzar la crisi financera per retallar i obrir les portes a la privatització” de la sanitat i va promoure una “vergonyosa” amnistia fiscal. Mentre ho deia s’han sentit xiulets a la distància de gent crítica amb el seu govern.

Demana a la UE una reforma del mercat elèctric

Sánchez també ha fet referència a la crisi energètica provocada per la invasió russa d’Ucraïna i ha reclamat a la Unió Europea “que d’una vegada per totes faci les reformes” en el mercat elèctric. Sánchez ha dit que l’executiu espanyol ho porta demanant “des de fa més de 12 mesos per defensar la classe mitjana i treballadora i el teixit productiu”. Justament ara Ursula Von der Leyen s’ha obert a reformar el mercat elèctric d’urgència i desvincular el preu del gas de la factura de la llum, però això encara trigarà mesos en produir-se. Mentre la guerra continuï, ha assegurat el cap del PSOE, l’executiu “protegirà el teixit productiu, la indústria espanyola i la classe mitjana i treballadora”.