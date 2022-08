Moderna demanda a Pfizer i BioNTech per copiar la vacuna contra la Covid

El laboratori Moderna ha posat una denúncia als tribunals a la farmacèutica estatunidenca Pfizer i a l’alemanya BioNTech per suposadament haver infringit les seves patents sobre ARNm, la tecnologia clau per al desenvolupament de la vacuna contra la Covid-19. Concretament s’ha presentat al Tribunal de Districte de Massachusetts i al Tribunal Regional de Düsseldorf, a Alemanya. Segons Moderna, la vacuna de la competència, Comirnaty, infringeix les patents presentades per Moderna entre 2010 i 2016, molt abans de la Covid. “Pfizer i BioNTech van copiar aquesta tecnologia, sense el permís de Moderna, per a fer Comirnaty”, acusa la farmacèutica que ha interposat la denúncia.

Segons Moderna, la competència va copiar dues característiques clau de les tecnologies patentades de Moderna. De fet, les acusa de “no tenir el nivell d’experiència de Moderna en el desenvolupament de vacunes de ARNm per a malalties infeccioses” quan va començar la pandèmia. Per això les acusa d’haver seguit l’exemple de Moderna per elaborar les seves vacunes.

Moderna s’havia compromès a no fer complir les patents sobre la Covid

L’objectiu de la demanda, ha dit el conseller delegat de Moderna, Stéphane Bancel, és “protegir la innovadora plataforma de tecnologia de ARNm” en la qual Moderna va ser “pionera”. A més, ha recordat que van invertir “milers de milions de dòlars” en crear aquesta tecnologia i que l’havien patentat una dècada abans de l’esclat de la Covid-19.

Cal recordar que la farmacèutica Moderna va comprometre’s a l’octubre del 2020 a no exigir el compliment de les seves patents relacionades amb aquesta malaltia mentre durés la pandèmia. El març del 2022 Moderna va renovar el seu compromís però va matisar que tot i no fer complir les seves patents a cap vacuna Covid-19 utilitzada en els 92 països d’ingressos baixos i mitjans sí que esperava que Pfizer i BioNTech respectessin els seus drets de propietat intel·lectual. És per aquest motiu que finalment han interposat aquesta denúncia.

“Creiem que Pfizer i BioNTech van copiar il·legalment els invents de Moderna i han continuat utilitzant-los sense permís”, ha insistit Shannon Thyme Klinger, directora legal de Moderna, en conèixer-se la notícia de la denúncia. És per això que la farmacèutica espera que Pfizer i BioNTech compensin a Moderna per l’ús continu de les tecnologies patentades de Moderna per part de Comirnaty encara que ho faci per obligació en un eventual judici.

No demanen cap ordre judicial perquè s’aturi la producció

El laboratori ha assegurat que no faran que Comirnaty es retiri del mercat ni sol·licitaran una ordre judicial que eviti la seva venda. Tampoc no busquen danys relacionats amb les vendes de Pfizer en els 92 països d’ingressos baixos i mitjans, així com tampoc per les vendes de Pfizer on el Govern dels EUA seria responsable. Reclamen únicament els danys causats per la competència a països del primer món.