Un mosquit obliga a llençar més de mig milió de dosis de Moderna

Un mosquit ha estat el causant de la retirada de 764.900 dosis de la vacuna de Moderna que havien estat produïdes a l’estat espanyol. Després que la farmacèutica trobés un mosquit en un dels vials ha decidit retirar tot el lot, que va ser fabricat a Madrid pels laboratoris Rovi. La troballa es va produir a Màlaga i el lot afectat ja s’havia distribuït a Noruega, Portugal, Suècia, Polònia i Espanya.

No hi ha “problemes de seguretat” i qui hagi rebut una dosi “pot estar tranquil”

Tot i així, la farmacèutica nord-americana assegura que només un dels vials estava contaminat amb aquest mosquit i que, per tant, no hi ha “problemes de seguretat” en cap persona que hagi rebut una dosi d’aquest lot afectat i tothom “pot estar tranquil” amb aquest vaccí. Els lots distribuïts arreu d’Europa s’han retirat només per “precaució”, segons el comunicat que ha publicat la farmacèutica Moderna. De fet, fins ara només es sabia que Moderna havia rebut un avís de l’Agència Estatal del Medicament i de l’Institut Nacional de Salut de Noruega, que van descobrir el contaminant, mentre que aquest dimarts s’ha confirmat que el “cos estrany” que s’ha trobat al vial és un mosquit.

Els laboratoris Rovi es desplomen en borsa

Aquests errors estan sortint cars als laboratoris Rovi, contractats per Moderna en aquest cas a Madrid. No és el primer cas que es denuncia i que obliga els laboratoris a treure del mercat dosis de vacuna contaminades. De fet, a l’agost el laboratori en va haver de retirar al Japó, on es va detectar acer inoxidable en partícules en alguns vials. Els laboratoris ho estan pagant car perquè en aquell moment van caure un 5% en borsa, i aquest dimarts després que s’hagi conegut l’afer del mosquit han tornat a caure un 2,5%.