Sánchez respon Giró: “L’Estat fa els deures per pal·liar el dèficit fiscal”

La ministra de Transports, Raquel Sánchez assegura que el govern espanyol està intentant solucionar el dèficit fiscal a Catalunya, que en dades del 2019 va ser de més de 20.000 milions d’euros, segons va explicar el departament d’Economia i Hisenda. En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, Sánchez ha defensat que l’Estat està “fent els deures” per pal·liar el dèficit català, que segons va afirmar el conseller, Jaume Giró, “Des de fa 30 anys, Catalunya dona a l’Estat el que equival a un 8% del PIB que mai retorna”. Així doncs, la ministra de Transport s’ha adreçat a aquesta qüestió i ha declarat que “s’estan fent el possible per revertir la situació”.

El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró / ACN

Aquest divendres, Sánchez ha volgut respondre l’informe del balanç fiscal català que va presentar el passat dijous el departament d’Economia i Hisenda, on quedava clar que el 2019, Catalunya havia aportat 20.196 milions a l’Estat a fons perdut, ja que no havien retornat mai. En aquest sentit, Sánchez ha demanat calma i ha assegurat que el govern espanyol “fa el que pot en la mesura de les possibilitats que té”. També ha recordat que els retorns mensuals de l’Estat a Catalunya han crescut un 7,7% els primers vuit mesos del 2021. A més ha remarcat que aquests recursos són un 42% superiors als que destinava el govern espanyol a Catalunya quan liderava el PP.

El Govern denuncia falta de transparència

L’informe del balanç fiscal a Catalunya es va fer a base d’estimacions, ja que el govern espanyol no fa públiques les dades de dèficit des del 2016. Aquesta situació ja es van comentar amb l’Estat, on la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero va assegurar que si no es publicaven les dades, era “pel bé de les comunitats autònomes”. La ministra de Transports no ha fet referència aquesta manca de transparència, una situació que Giró va denunciar i va remarcar que “es tornarà a portar davant de l’Estat per aconseguir les dades reals”.