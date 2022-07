Puigneró critica el dèficit d’inversió en infraestructures a Catalunya

El vicepresident de la Generalitat i conseller de Territori i Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, ha assegurat que “en els darrers deus anys una Catalunya que fos estat podria haver invertit entre 28.000 i 45.000 milions d’euros en infraestructures“. En aquest sentit, ha criticat que en la Catalunya autonòmica han xifrat en 12.400 milions el dèficit històric d’inversió des de 2009 fins l’actualitat.

“Tot això no és atzarós ni incompetència. Hi ha una voluntat política manifesta de rebaixar el pes polític i econòmic de Catalunya”, ha assegurat en una conferència al Cercle d’Infraestructures aquest divendres.

En aquesta mateixa línia, Puigneró ha denunciat que a l’estat espanyol “és més ràpid anar de Barcelona a Alacant passant per Madrid, que fer-ho pel litoral mediterrani”. “A ningú se li ha ocorregut que calia connectar la segona i tercera ciutat més importants de l’Estat i uns dels corredors econòmics i logístics més rellevants d’Europa?”, ha qüestionat.

El conseller de Territori ha reivindicat la importància de tirar endavant el Corredor Mediterrani des d’una perspectiva mediambiental. Puigneró ha recordat que “tant Espanya com Catalunya” estan a la cua d’Europa en transport de mercaderies per carretera, amb un 4% i un 6% respectivament, mentre que en altres països europeus la xifra és superior al 15%.

El conseller de Territori, Jordi Puigneró, en una conferència al Cercle d’Infraestructures / Marta Vidal

Ampliació de l’aeroport del Prat

Durant la conferència Puigneró també s’ha referit a l’ampliació de l’aeroport del Prat. El conseller, que és partidari de tirar endavant l’obra, ha demanat “donar una segona oportunitat” al projecte. “Si es torna a obrir la negociació, m’asseuré a la taula per fer-la possible, i els que no ho facin hauran d’explicar per què creuen que l’aeroport intercontinental de Catalunya ha de ser Barajas”, ha declarat.

Gratuïtat de Rodalies

D’altra banda, Puigneró ha parlat de les mesures aprovades aquesta setmana pel govern espanyol per fer front a la crisi econòmica. Concretament, ha criticat la decisió de donar gratuïtament abonaments de Rodalies. “Allò que és gratis avui, acostumen a ser retallades pel futur”, ha avisat.

“No hem après res amb l’aixecada dels peatges?”, ha ironitzat Puigneró, que ha afegit que “les infraestructures s’han de pagar per ús, que és el que mana la Unió Europea”.

El vicepresident ha afirmat que les infraestructures “no es poden mal mantenir” amb els pressupostos de l’Estat, i ha instat a l’executiu espanyol a aplicar les directives europees quant al manteniment d’aquestes. “Una política responsable passaria també per contemplar una política més racional, estable i previsible respecte el que ha de ser el manteniment de les infraestructures” ha dit.