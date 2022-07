Puig confia que la resposta el tribunal serà diferent a la de l’advocat

El conseller de Cultura a l’exili, Lluís Puig, confia que la resposta del Tribunal de Justícia de la Unió Europea no serà la mateixa que la de l’advocat general, que va dir ahir que cal demostrar deficiències sistemàtiques en el poder judicial perquè un estat denegui una euroordre.

En el cas que no sigui així, Puig ha afirmat que tornaran “a la casella de sortida” i hauran de tornar a començar tot el procès d’extradició. En declaracions a Catalunya Ràdio, el diputat de Junts per Catalunya al Parlament ha reconegut que la decisió de l’advocat és “un revés”. “Haurem de portar l’exemple de tots els represaliats perquè vegin si 4.200 causes són una vulneració sistèmica o no, perquè enlloc està definit què és”, ha apuntat.

Un 10% de possibilitats

Alhora, Puig també ha explicat a Rac1 que ja havien plantejat i posat sobre la taula aquest escenari, tot i que tenien l’esperança que l’advocat els hi dictaria unes conclusions favorables. L’exconseller assenyala que en el 90% de vegades els informes dels advocats generals són “determinants” de cara a la resolució final. I per això ha dit que “ara queda pensar en el 10% restant, i pensar que la resolució final canviarà”.

“Si quan torna a sortir la resolució final es confirma l’informe d’ahir, tornarem a la casella de sortida”, ha afegit Puig, que ha dit que recorrerien al tribunal de primera instància, després al d’apel·lació i finalment al de cassació.

Gonzalo Boye i Carles Puigdemont, a la seva entrada al tribunal de Sàsser, amb Toni Comín/Quico Sallés

Comín i Boye en la mateixa línia

En aquesta línia també s’hi han pronunciat el conseller a l’exili Toni Comín, i l’advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye. Tots dos han dit que si el TJUE es pronunciés desfavorablement als interessos dels independentistes, mostrarien davant del jutge Belga els “error sistèmics” de l’Estat espanyol, i han posat d’exemple els àudios de Villarejo en el marc de l’operació Catalunya que impliquen jutges, fiscals, polítics i periodistes.