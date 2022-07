Junts vol que el Parlament doni suport al referèndum escocès

Junts per Catalunya ha presentat una moció perquè el Parlament de Catalunya doni suport al referèndum d’autodeterminació d’Escòcia que s’ha de fer l’any 2023. En aquest sentit, han registrat aquesta moció al ple del Parlament per la setmana que ve i constata que en el cas escocès, a diferència del català, no es produeix “persecució i repressió”.

ERC vol una llei d’amnistia de la cambra

Esquerra Republicana de Catalunya també ha presentat una moció en la qual demana que el Parlament avanci en la tramitació i legislació d’una llei d’amnistia, en la qual es parla de repressió. Els republicans també aposten per articular “una estratègia antirepressiva el màxim unitària i consensuada possible”.

Pel que fa a d’altres mocions que també es votaran al ple que comença el proper dimarts, destaca una dels comuns que vol que el Parlament de Catalunya insti el Govern de la Generalitat a “renunciar” a presentar candidatura per als Jocs Olímpics d’hivern del 2034. Així mateix, també reclama a l’executiu català que presenti un informe sobre les despeses que ha generat fins ara la preparació de la candidatura olímpica.

El president del Govern, Pere Aragonès, demana el cap de Robles pel cas Pegasus / EP

El PSC vol que el 50% de l’impost a la nuclear vagi a Tarragona

Alhora, el PSC reclama que el 50% del que es recapti d’impost a les nuclears vagi destinat a les Terres de l’Ebre i al Camp de Tarragona, ja que són zones directament afectades per l’energia nuclear i totes les conseqüències que comporta. Actualment, tal com estableix la llei d’acompanyament als pressupostos per al 2022, es destina un 20% del total recaptat a aquests territoris.

El referèndum d’Escòcia es farà el proper 19 d’octubre del 2023, tot i que serà una consulta no vinculant. Ho va anunciar la primera ministra del país britànic, Nicola Sturgeon. Es farà per conèixer l’opinió dels escocesos, però una majoria a favor del ‘sí’ no implicaria directament la materialització de la independència. Segons la primera ministra escocesa el Regne Unit i Escòcia haurien d’aprovar posteriorment la legislació necessària.