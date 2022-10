Salut vacunarà contra la grip als nens d’entre 6 mesos i 5 anys el 2023

El Departament de Salut començarà a vacunar contra la grip als nens d’entre 6 mesos i 5 anys a partir del pròxim any 2023. Ho ha avançat aquest divendres Catalunya Ràdio i ho ha pogut confirmar l’Agència Catalana de Notícies, que apunten que s’incorporarà aquesta vacuna al calendari vacunal d’aquest grup d’edat en la campanya 2023-2024. La decisió ja està presa i avalada pel Ministeri de Sanitat i la Comissió de Salut Pública. Es tracta d’una novetat perquè fins ara només es vacunava els nens que tenien algun tipus de risc de salut o complicació.

Altres canvis en el calendari de vacunació

Aquesta és l’última actualització del calendari vacunal que ha plantejat Salut després que el passat més de maig s’anunciés que es vacunaria els nens de sisè de primària contra el virus del papil·loma humà i no només les nenes, com es feia fins ara. Catalunya va ser el primer lloc de l’estat espanyol en adoptar aquesta mesura que els experts van aplaudir enèrgicament i la conselleria va anunciar que es vacunarà amb dues dosis per pacient. La intenció del departament encapçalat per Manel Balcells és frenar l’expansió d’aquest virus, que pot acabar tenint conseqüències tan greus en les dones com el càncer de coll d’úter. Per aconseguir l’objectiu s’han adquirit 67.000 dosis destinades als nens d’11 i 12 anys.

El pla de vacunació de la gent gran també pateix canvis

A banda, entre les novetats del pla de vacunació de la conselleria de Salut hi ha també un canvi en la vacuna contra el virus del pneumococ per millorar-la i fer-la més eficient. La vacuna que hi havia fins ara s’ha canviat per una versió millorada que segons Salut “protegeix més” les persones que la reben. Es vacunarà amb aquest vaccí millorat a les persones de més de 65 anys, les que tenen més risc. La conselleria va adquirir 80.000 dosis amb una inversió de 4.280.000 euros.