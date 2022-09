Salut prohibirà fumar en espais públics com terrasses i entrades d’escoles

El Departament de Salut està preparant una nova normativa que declararà espais lliures de fum del tabac. En una entrevista a Els Matins de TV3, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha detallat que la llei vol prohibir fumar en espais públics com les entrades d’escoles, les marquesines d’autobusos o les terrasses d’establiments. Argimon ha remarcat que encara estan acabant de redactar i, després, es presentarà al Govern perquè comenci el tràmit parlamentari corresponent. En aquesta mateixa línia, el conseller ha confirmat que s’oferirà el tractament substitutiu de la nicotina gratuït a les persones amb rendes més baixes de 18.000 euros. Aquesta mesura, que serà una realitat a partir del gener de 2023, va adreçada a entre 600.000 i 700.000 persones, segons Argimon.

Combatre el tabaquisme

Durant l’entrevista, Argimon ha explicat que als anys 90 hi havia prop d’un 34% de persones fumadores. Avui en dia, la xifra de persones fumadores s’ha reduït, però el conseller assegura que, des de 2017, s’ha mantingut estancada en aproximadament un 24% de fumadors. Ha remarcat que, sempre que s’ha impulsat noves normatives que declaren espais públics lliures de fum, hi ha més gent que deixa de fumar. Per això, el departament treballa en aquesta nova llei.

Argimon ha assegurat que aquesta normativa la pot tirar endavant Catalunya i que ho farà. Són conscients que hi haurà un “període de transició” per acceptar aquests nous espais lliures de fum, però ha recordat que ara seria inconcebible que es fumés a l’interior dels restaurants quan fa anys era el més normal.

Per facilitar que les persones amb dificultats econòmiques puguin deixar de fumar, Salut oferirà de manera gratuïta tractaments substitutius de la nicotina a persones amb rendes inferiors a 18.000 euros bruts a l’any. Un tractament que, afegeix el conseller, pot costar uns 300 euros.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon / ACN

S’espera una pujada de Covid, però amb menys gravetat

El conseller també ha parlat sobre l’actual situació de la Covid i ha augurat que hi haurà un increment de la infecció en les pròximes setmanes però ha confiat que amb una “dissociació” entre infecció i gravetat. De fet, ha assegurat que actualment “circula més grip que Covid”. Així i tot, està pujant molt la variant BA 4.6, que suposa fins a un 17% dels casos. Destaca, però, que no sembla aportar més gravetat que les anteriors.

Argimon ha recordat que dilluns vinent, dia 26, començarà la vacunació amb la quarta dosi per a les persones que viuen en residències, a les que es vacunarà simultàniament de Covid i de grip. També s’administrarà a les majors de 80 anys als Centres d’Atenció Primària (CAP) i preveu que s’obri “pròximament” a persones majors de 60.

Sobre altres virus, ha fet una crida a entendre que virus que eren anecdòtics ara es poden tornar endèmics, com el del Nil –dos casos a Reus-. També sobre la verola del mico, contra la qual ja s’han administrat 6.000 vacunes, amb contagis que s’estan estabilitzant i el brot s’està “controlant”.